Fabián Balbuena: “Como grupo y como equipo tocamos fondo”

Paraguay perdió 2-1 ante Costa Rica en el cierre del Grupo D de la Copa América 2024. La derrota, la tercera consecutiva, sentenció la peor campaña histórica de la Albirroja desde 1925. Y las declaraciones de Fabián Balbuena, capitán en esta edición por la suplencia de Gustavo Gómez, están acordes al papelón de la selección en el torneo: “Tocamos fondo”.

Balbuena, quien calificó de “vergüenza” la manera en que el combinado nacional acabó el torneo, fue muy auto crítico. “Todos estamos de acuerdo que fue una vergüenza la forma en como empezamos el partido hoy después del esfuerzo que se viene haciendo. Como grupo y equipo tocamos fondo. Es muy difícil encontrarle palabras a este momento”, subrayó.

Fabián Balbuena: “Dejar de cometer errores infantiles”

Balbuena puntualizó que hay que “dejar de cometer errores infantiles” y agregó que “toca trabajar, no queda otra”. “Hay que dejar de cometer errores infantiles. Hablamos dentro del grupo, entre comillas nos puteamos en el buen sentido para que no nos pase y no nos vuelva a pasar. Nos toca trabajar y no queda otra”, finalizó el jugador en zona mixta.