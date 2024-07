Isidro Pitta y la selección: “En algún momento me va a tocar”

Isidro Pitta vive el mejor momento de su carrera. Con 24 años, el futbolista paraguayo es actualmente el compatriota con más goles en la temporada 2024. Este fin de semana, por la fecha 17 del Brasileirão, el delantero convirtió por duplicado para la victoria del Cuiabá por 2-1 sobre Bahía en el Arena Fonte Nova de la ciudad de Salvador.

Con el doblete, Pitta llegó a los 20 tantos en el año, superando por 1 a Alex Arce, quien convirtió 2 con Independiente Rivadavia de Mendoza y suma 17 con Liga de Quito. A muy poco de una nueva convocatoria en la selección paraguaya, esta vez para el combo (setiembre) de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil, el atacante sueña con vestir la Albirroja.

Isidro Pitta: “Trabajo pensando en la selección”

“Uno siempre trabaja pensando en la selección, es un sueño desde chico, el sueño de todo jugador poder representar a su país”, contó Pitta, quien reveló que en las anteriores citaciones, con Daniel Garnero, siempre estuvo a la expectativa. “En cada convocatoria que sale uno está a la expectativa”, expresó el ex jugador de Olimpia en el Cardinal Deportivo.

Isidro Pitta: “En algún momento me va a tocar”

Aunque no fue llamado para la Copa América 2024, Pitta aseguró que está ”muy confiado” de que “me va a tocar” la ocasión para vestir la casaca absoluta de Paraguay. “Muy confiado que en algún momento me va a tocar. Creo que sigo de la misma forma, haciendo bien mi trabajo, en algún momento me va a tocar”, finalizó el ofensivo en charla con la 730 AM.