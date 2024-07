Julio Enciso con ABC-Rolanga: “Pedí al profe disculpas por mi reacción en el cambio”

Julio Enciso fue una de las variantes, reemplazado por Gilberto Flores a los 82 minutos, que realizó Carlos Jara Saguier en la victoria 1-0 de la selección de Paraguay sobre Malí en los Juegos Olímpicos París 2024. A diferencia del resto, el atacante del Brighton salió muy molesto. Al final del partido, que clasificó a la Albirroja a cuartos, contó que pidió disculpas por el gesto.

“Le pedí disculpas al profe. Reaccione así en caliente, no quería salir, estaba regulando porque ellos venían con todo atacando y yo pensaba que si se me quedaba una pelota ahí en la contra podía hacerles daño. Luego vi el cambio y no pude creer”, contó Enciso a ABC-Rolanga en la zona mixta del estadio Parque de los Príncipes. “Pido disculpas, no soy esa clase de persona”, aseguró.

Julio Enciso: “Pido disculpas”

Enciso contó que él fue a pedir disculpas a Jara Saguier. “Yo me fui a pedirle disculpas por mi reacción Tambien los más grandes me hablaron que mucha gente me tiene como espejo y creo que es una mala imagen. Pido disculpas, no soy esa clase de persona. Siempre estoy para mejorar, lo quiero hacer, reconozco que puedo ayudar mucho al equipo porque mis compañeros me reconocen”, finalizó

