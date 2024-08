Maroto confirmó la oferta de Paraguay a Gustavo Alfaro, pero reveló que “no tenemos una nota oficial”

Osael Maroto confirmó que Gustavo Alfaro tiene una oferta de la selección de Paraguay, pero aseguró que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no realizó ninguna gestión para ejecutar la cláusula de salida del argentino. Además, lanzó un mensaje para el presidente Robert Harrison señalando que “me parecería de mal gusto un pago de una transparencia bancaria”.

“Hablamos con su agente (Juan Cruz) y nos habló de una oferta que tiene puntual. Fuera de eso no tenemos una posición formal, no nos ha llegado un documento que quieren usar la cláusula. Todo lo que se habla alrededor sigue siendo especulación. ¿Puede pasar? Sí, pero en este momento no tenemos nada concreto”, mencionó el titular de la Federación Costarricense de Fútbol (FCF).

“Hasta que no tengamos una nota oficial de Paraguay, o en el peor de los casos, que me parecería de mal gusto un pago de una transparencia bancaria con el pago de una cláusula, emitir un criterio es complicado porque no puedo basarme en lo que no tengo en la mano”, agregó en conferencia Maroto, que descartó “un plan B” porque “Alfaro sigue siendo entrenador de Costa Rica”.

Osael Maroto: Gustavo Alfaro y Paraguay