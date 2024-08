“Gustavo Alfaro sigue siendo el entrenador de Costa Rica”

Gustavo Alfaro es el candidato de la selección de Paraguay para reemplazar a Daniel Garnero. Pero a menos de un mes de la primera de las tres ventanas de las Eliminatorias Sudamericanas en este 2024, la Albirroja todavía no concretó la llegada del argentino. Es más, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCF) mencionó que el DT continúa al frente de Costa Rica.

Lea más: Carlos Jara Saguier sobre Julio Enciso: “El elogio es muy elevado”

“Gustavo Alfaro sigue siendo el entrenador de la Selección Nacional, eso no ha cambiado”, manifestó hoy Osael Maroto. “La Federación está muy contenta con el trabajo del cuerpo técnico, más allá de si sienta bien o no. Sería una falta de respeto decir que tenemos un plan B porque don Gustavo sigue siendo el entrenador de la Selección, así que no tenemos plan B”, añadió.

Maroto y la oferta de la selección de Paraguay

Pero en la conferencia, Maroto reconoció que hay una oferta de Paraguay. “Hablamos con su agente y nos habló de una oferta que tiene puntual. Fuera de eso no tenemos una posición formal, no nos ha llegado un documento que quieren usar la cláusula”, explicó el directivo, revelando que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no realizó ninguna gestión por Alfaro con la FCF.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gustavo Alfaro había firmado con la FCF un vínculo que incluye una cláusula de salida el 1 de agosto de este año, pero con un pago económico de por medio. “Todo lo que se habla alrededor sigue siendo especulación. ¿Puede pasar? Sí, pero en este momento no tenemos nada concreto”, añadió Maroto en una conferencia realizada por el organismo rector del fútbol costarricense.

Lea más: Diego Gómez: Brigthon e Inter Miami llegaron a un acuerdo