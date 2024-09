¿Qué dijo Alfaro sobre las lesiones de Andrés Cubas y Damián Bobadilla?

Andrés Cubas y Damián Bobadilla encendieron las alarmas en la selección de Paraguay por lesiones. El volante del Vancouver Whitecaps fue reemplazado por un golpe en el hombro, mientras que el mediocampista del São Paulo, debido a una molestia muscular. Posterior al 0-0 con Uruguay, el entrenador Gustavo Alfaro habló de los dolencias de cada uno.

Con referencia a Cubas, quien fue sustituido a los 55 minutos por Mathías Villasanti, Alfaro mencionó que el futbolista volvió a resentir una lesión que arrastra. “Andrés volvió a tener un problema en el hombro, una lesión de semanas atrás. Vamos a realizar la evaluación cuando volvamos y si lo podemos tener en cuenta para Brasil”, comentó el argentino de 62 años.

Por su lado, con respecto a Bobadilla, quien pidió el cambio y fue reemplazado por Wilder Viera a los 81′, el DT manifestó que el ex Cerro Porteño tuvo una contractura en el gemelo. “Me dijo que ‘Se me contracturó el gemelo, me cuesta correr’ Fue una carga en el gemelo propio del fragor del combate y de lo que fue el partido”, explicó en la conferencia.

Gustavo Gómez es la primera baja vs. Brasil

Andrés Cubas, a diferencia de Damián Bobadilla, es la principal duda para recibir el martes a Brasil por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Gustavo Alfaro ya tiene un cambio obligado en la formación por la amarilla que recibió Gustavo Gómez, quien deberá cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas (2) en el clasificatorio.

