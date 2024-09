“Mientras rinda en la selección, no me preocupa”: Gustavo Alfaro y los pocos minutos de Miguel Almirón en Newcastle

Gustavo Alfaro planifica el próximo combo de la selección de Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas 2024. La Albirroja será visitante de Ecuador y local de Venezuela, dos rivales directos en la lucha por un lugar en la próxima Copa del Mundo. El entrenador tiene diseñada la lista de convocados y esperar que ninguna sufre alguna lesión hasta la semana del 10 de octubre.

Alfaro estuvo presente en Dos Bocas, en el empate sin goles entre Guaraní y Olimpia por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El argentino habló con los medios en la previa del clásico más añejo y entre varios temas, fue consultado por Miguel Almirón. El mediapunta, de buen rendimiento ante Uruguay y Brasil en la ventana anterior, es suplente en el Newcastle de Inglaterra.

“Mientras rinda en la selección no me preocupa”

El momento de Almirón en las Urracas no es bueno ya que en cinco partidos de Premier League, solo disputó dos, ingresando en ambos sobre el final, jugando tiempo de descuento. “Mientras rinda en la selección como está rindiendo no me preocupa”, señaló el DT. Desde los cotejos frente a la Celeste y la Canarinha, el ex Cerro Porteño entrenó en el segundo tiempo del 2-1 al Tottenham.

“Miguel Almirón está con mucha expectativa”

“Se que está muy bien, está con mucha expectativa, está pasando una situación particular, pero nada. Honestamente yo me fui muy conforme con el rendimiento no solo de él sino de todos los muchachos”, añadió Alfaro sobre Almirón, quien sin tomar en cuenta la adición de los duelos que afrontó en la actual Liga inglesa, solo suma oficialmente 1 minuto en el certamen.

