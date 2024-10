Julio Enciso y el penal errado: “Pedí el cambio al profe porque me desenfoqué y pido perdón”

Julio Enciso fue el mejor de la selección de Paraguay hasta los 40 minutos del primer tiempo. El delantero agarró la responsabilidad del penal a Gustavo Gómez, pero remató muy despacio y erró el tiro, que terminó suavemente en las manos de Rafael Romo. Segundos después, el atacante rompió en llanto, miró al banco de suplentes y pidió el cambio a Gustavo Alfaro.

“Le dije al profe (Gustavo Alfaro) que me cambiara porque me desenfoqué por completo al no meter el gol”, expresó Enciso en la zona mixta del estadio Defensores del Chaco. “Errar un penal es muy difícil para un jugador y más con mi selección, pero gracias a Dios pude entrar diferente en el segundo tiempo”, añadió el ofensivo del Brighton a ABCTV después del triunfo 2-1.

“Al ayudar en el segundo me saqué un peso”

“En este momento capaz mucha gente está dudando de mi capacidad y quería regalarle un gol. Me desenfoqué y quiero pedir perdón. El profe me bancó desde el primer día, me dijo que yo era uno de los jugadores que quiere mucho y eso me motivo mucho para entrar. Al no meter el gol me vine abajo. Al ayudar en el segundo gol me saqué un peso de encima”, finalizó Enciso.