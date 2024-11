Paraguay vs. Argentina hoy: ganar y continuar en zona de clasificación al Mundial 2026

La selección de Paraguay disputa el último combo del año por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En el primer partido, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta hoy a la Argentina de Lionel Messi, la vigente campeona de América y del mundo. La cita es a las 20:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Conduce Anderson Daronco.

El combinado nacional arranca la ventana en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. Con 13 puntos, misma cantidad que Ecuador, ocupa el sexto lugar de la tabla de posiciones, 9 menos que el rival de este jueves; 6 con relación a Colombia que está segunda y solo a 3 de Uruguay y Brasil. Por su lado, supera por 1 a Bolivia y por 2 de Venezuela, adversarios directos.

Invicto desde la llegada de Gustavo Alfaro, el seleccionado guaraní quiere mantener la racha de encuentros sin derrotas. De las cuatro presentaciones luego de la humillante Copa América 2024 con Daniel Garnero, Paraguay logró dos empates de visitante (0-0 vs. Uruguay y Ecuador) y dos triunfos de local (1-0 vs. Brasil y 2-1 vs. Venezuela), sumando 8 de 12 posibles.

Paraguay, sin Cáceres y con otros dos cambios

Alfaro, quien convocó a 27 jugadores para este duelo y el choque frente a Bolivia en El Alto, realiza modificaciones en la formación con respecto al 2-1 a Venezuela por la décima fecha del clasificatorio. El DT no cuenta con Juan José Cáceres, quien está suspendido por tarjetas amarillas, y también toca el equipo del mediocampo y del ataque con otras dos variantes.

