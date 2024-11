La formación de Bolivia para enfrentar a Paraguay en El Alto

Bolivia es el segundo rival de la selección de Paraguay en el último combo del año de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Verde recibe el martes (17:00) a la Albirroja en los 4.150 metros de altura de El Alto en un partido considerado como una final, motivo por el cual Óscar Villegas decidió preservar a los titulares, que no viajaron a Guayaquil el jueves.

Según el medio El Deber, el entrenador de 54 años tiene definido a 10 de los 11 jugadores que inician contra el seleccionado de Gustavo Alfaro. La única duda que mantiene el ex DT de Always Ready es Héctor Cuéllar o Gabriel Villamil para acompañar a Robson Matheus como volante interno. El resto es el mismo del 4-0 a Venezuela y 1-0 Colombia en los partidos anteriores de local.

La formación de Bolivia vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez, Roberto Carlos Fernández; Robson Matheus, Héctor Cuéllar o Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Lucas Chávez Carmelo Algarañaz.

Bolivia, dos victorias en El Alto

Bolivia encadena dos victorias en el Municipal de El Alto desde que modificó la localía (dejó el Hernando Siles de La Paz). La Verde, que sueña con regresar a una Copa del Mundo después de Estados Unidos 1994, goleó 4-0 a Venezuela y superó 1-0 a Colombia, jugando con un hombre menos desde los 20 minutos del primer tiempo.

Paraguay, rival directo de Bolivia

Bolivia considera esta la oportunidad de retornar a un Mundial después de clasificar por última vez en Estados Unidos 1994 (0-1 vs. Alemania, 0-0 vs. Corea del Sur y 1-3 vs. España y ). Debido a la derrota 4-0 frente a Ecuador en Guayaquil y del 1-1 de Venezuela con Brasil, la Verde suma 12 puntos y está séptima, fuera de las zonas de clasificación y repechaje y, a 4 de Paraguay.