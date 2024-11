El DT de Bolivia respondió a Gustavo Alfaro por la altura: “Que sufran y que renieguen, me parece excelente”

Óscar Villegas respondió a Gustavo Alfaro, quien habló de la exigencia de la altura para el partido vs. Bolivia. Este año, la Verde ganó altitud después de subir de los 3.625 metros de La Paz a los 4.150 metros de El Alto para los juegos de local. En efecto, registra dos victorias consecutivas en el estadio Municipal y empieza a soñar con regresar a una Copa del Mundo.

En la antesala del juego de hoy frente a la selección de Paraguay, Villegas fue consultado por las palabras del DT argentino, que puntualizó que “la altura es un condicionamiento, pero no nos quejamos” . “Si les molesta a los que viven fuera de Bolivia subir quinientos metros más pues me parece maravilloso, me parece excelente que les moleste”, comenzó.

“Que sufran y que renieguen, me parece excelente”

“Que sufran, que renieguen, me parece excelente. No tengo por qué enojarme, yo estoy en mi país, yo quiero que sigamos jugando en Bolivia y que podamos seguir ganando”, culminó el ex DT de Always Ready y Bolívar, que asumió en el seleccionado boliviano a mitad de año y logró golear 4-0 a Venezuela y superar, jugando con un menos, 1-0 a Colombia en los combos anteriores.

