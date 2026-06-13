Andrés Cubas: “Tenemos un gran grupo, grandes jugadores y podemos revertir”

El debut de la selección paraguaya en la cita mundialista no fue el esperado. La dura derrota por goleada ante el anfitrión, Estados Unidos, dejó un sabor amargo, pero dentro del vestuario albirrojo la mentalidad ya está puesta en la redención. Uno de los que dio la cara en zona mixta y analizó el encuentro fue Andrés Cubas.

El mediocampista no ocultó el impacto del resultado, pero eligió aferrarse al optimismo de cara a lo que queda de la fase de grupos: “Obviamente es un golpe duro, pero bueno, todavía tenemos chances, todavía quedan dos partidos para dar vuelta a la página, así que queda trabajar desde mañana (hoy), mirar adelante y todavía tenemos chances”.

El diagnóstico de la goleada: “No supimos resolver”

A la hora de desmenuzar las razones tácticas que llevaron a un debut tan adverso, Cubas fue muy claro. El volante central admitió que el planteamiento del rival superó la resistencia paraguaya y que el factor psicológico tras el primer tanto en contra pesó en el desarrollo del juego.

Al ser consultado sobre cuál fue el principal déficit del equipo, el futbolista explicó: “Creo que no supimos resolver los movimientos que ellos nos plantearon. Creo que encontraban siempre al hombre libre y los espacios, y además después del primer gol creo que también eso nos costó levantar, salir de ahí, mantener la calma y tratar de que el partido siga. Pero bueno, hay que aprender de esto y ya enfocado en lo que se viene”.

La zona central del campo fue un terreno de batalla complejo. Los espacios que detectó el rival fueron evidentes, y al preguntarle si sintió falta de compañía en su sector para frenar esos avances, el oriundo de Aristóbulo del Valle, reconoció que la estrategia planificada en la previa no se pudo trasladar al césped: “No salió lo que planteamos. La idea era esa, estar juntitos, evitar los pases entre líneas que ellos buscaban, que sabíamos que tenían buen pie y que nos podían lastimar de esa manera. No lo pudimos hacer, creo que ellos estaban con una dinámica y un entendimiento que hoy no lo supimos resolver, así que bueno, a pensar lo que viene”.

La intimidad del grupo y el respaldo a Alfaro

Uno de los momentos más llamativos del encuentro ocurrió justo antes del descanso, cuando los futbolistas paraguayos se reunieron en una ronda en pleno campo de juego antes de enfilar hacia los vestuarios. Cubas reveló qué se habló en ese cónclave de emergencia y cómo se proyecta el trabajo junto al cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro.

“Obviamente que ahí en el primer tiempo la idea y la situación era seguir. Quedaban todavía 45 minutos, obviamente con un resultado adverso, pero había que seguir hasta el final, mejorar lo que teníamos que mejorar. Ahora con el grupo, con el profe, con todos a pensar lo que viene, corregir, aprender de estos errores. Todavía tenemos chance y confiamos en este grupo. Creo que tenemos un gran grupo, grandes jugadores y podemos revertir”, analizó el jugador del Vancouver Whitecaps.

El margen de error se achicó al mínimo y la Albirroja necesita sacudirse el polvo rápido. El volante cerró con un mensaje de urgencia pero con la mira fija en la próxima final que se les viene: “Sí, claro, quedan dos partidos, así que vamos desde mañana (hoy) a trabajar. El profe seguramente también lo analizará. Entre todos veremos desde dónde es que tenemos que mejorar y vamos a pensar en el rival que viene”.