La autocrítica de Gustavo Alfaro tras el duro golpe: “Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico”

La vuelta de Paraguay a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia no tuvo el guion esperado. El inapelable 4-1 propinado por el anfitrión, Estados Unidos, caló hondo en el búnker albirrojo en Los Ángeles. Lejos de buscar paliativos o refugiarse en la fortuna, el director técnico Gustavo Alfaro ofreció un análisis crudo, maduro y de absoluta autocrítica sobre lo vivido en el SoFi Stadium.

El estratega argentino reconoció la superioridad del rival en todas las facetas del juego, lamentó el impacto psicológico de goles recibidos en momentos clave del encuentro —como el infortunio del autogol inicial y el tercero antes del descanso— y detalló cómo intentó corregir el rumbo con el ingreso de Maurício Magalhães Prado para asociarse con Julio Enciso.

Mirando hacia el futuro inmediato, Alfaro fue tajante: el margen de error se redujo a cero. Con dos batallas cruciales por delante en la fase de grupos ante Turquía y Australia, el DT instó a su plantel a asimilar el golpe con madurez, corregir las falencias estructurales con urgencia y prepararse para una reacción inmediata, ya que la ilusión de clasificar a la siguiente ronda sigue intacta.

El análisis minucioso de Gustavo Alfaro en conferencia de prensa:

Al comenzar su intervención, el estratega albirrojo reconoció con total hidalguía la superioridad del rival y la complejidad que presentaba el dueño de casa: “Obviamente, Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad porque sabíamos que era un rival complejo; porque sabíamos que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones y ataques a las profundidades, que si no estabas ajustado defensivamente te podían hacer doler o, de pronto, transformártelo en situaciones que vinieran en goles. Y creo que nos superaron: nos superaron en el plano táctico, nos superaron en el plano técnico y en el plano físico también”.

Posteriormente, Alfaro se lamentó por los desajustes puntuales y la inoportuna llegada de los tantos norteamericanos que golpearon el ánimo del equipo: “Entonces, hay un montón de detalles que tenemos que ajustar. Después, más allá, la oportunidad de los goles... Una lástima el primero, que fue un autogol, más allá, porque en ese momento en el partido estábamos bien (fue el arranque del partido); y después el tercero, que llega en el cierre del entretiempo, donde uno a veces quería que llegue rápido el entretiempo para terminar de acomodar las cosas”.

Al explicar su pizarra táctica, el entrenador detalló cómo reordenó las piezas en los vestuarios y el objetivo que buscaba con las modificaciones de la segunda mitad: “En el entretiempo tratamos de acomodar, más que nada para ajustar el tema de las marcas, del hecho de que teníamos y no teníamos lo que habíamos dicho también: si nosotros no lo obligábamos a retroceder, era muy difícil poder sostenerlo. Por eso la entrada de Mauricio, para ver si se podía asociar con Julio; desde esa sociedad, tratar de ver si nosotros podíamos obligar a retroceder a Estados Unidos. Tuvimos la chance de ponernos 3 a 1 y, bueno, la lástima ya cuando iban 7 minutos de descuento, que terminan convirtiendo el cuarto gol”.

Finalmente, el DT dejó un mensaje de cara al futuro del grupo, exigiendo una rápida autocrítica para mantener vivas las chances de avanzar en el certamen: “Pero eso nos quita de vista que, de pronto, las dificultades que tuvimos para enfrentar a este rival y las cosas que tenemos que mejorar. Así que hay un montón de detalles que hay que tratar de ajustar y que hay que tratar de mejorar, porque quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido. Así que es una cuestión de asumir las dificultades que tuvimos, asumir los errores que tuvimos y tratar de replantearnos las cosas, porque todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar”.