Duro golpe en el estreno mundialista: Paraguay cayó 4-1 ante Estados Unidos

La Albirroja cayó 4-1 frente al seleccionado norteamericano en el SoFi Stadium en su estreno en el Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro reaccionó en el segundo tiempo, pero no pudo revertir un inicio complicado.

La selección paraguaya tuvo un duro estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al caer por 4-1 frente a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el arranque del Grupo D.

El conjunto norteamericano mostró contundencia desde el inicio y aprovechó las desatenciones defensivas de la Albirroja para construir rápidamente una amplia ventaja en el marcador.

Apenas a los siete minutos, Estados Unidos abrió el partido luego de una veloz transición ofensiva encabezada por Christian Pulisic. En el intento por despejar el peligro, Damián Bobadilla terminó enviando el balón contra su propia portería para el 1-0.

Paraguay intentó reaccionar, pero volvió a sufrir ante la velocidad y precisión del ataque estadounidense. A los 30 minutos apareció Folarin Balogun para ampliar diferencias tras una asistencia de Pulisic, figura de la primera etapa.

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El golpe más duro llegó en tiempo de descuento del primer tiempo, cuando nuevamente Balogun aprovechó espacios defensivos y definió con categoría ante Orlando Gill para establecer el 3-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Gustavo Alfaro movió el banco buscando una reacción inmediata. El ingreso de Maurício Magalhães Prado le dio mayor dinámica al equipo y la Albirroja logró descontar a los 73 minutos.

La jugada nació desde un saque largo de Orlando Gill y continuó con una gran intervención de Alex Arce. Julio Enciso asistió a Maurício Magalhães Prado, quien definió con un potente remate cruzado para devolver algo de ilusión al conjunto paraguayo.

Con el descuento, Paraguay adelantó líneas y buscó acercarse nuevamente en el marcador, pero en la última jugada del encuentro apareció Giovanni Reyna para sentenciar el 4-1 definitivo con un golazo desde fuera del área.

Más allá de la derrota, el equipo paraguayo mostró una mejor imagen en el complemento y ahora deberá enfocarse rápidamente en el próximo compromiso del grupo, donde buscará recuperarse para mantener sus aspiraciones de avanzar en el Mundial 2026.