La Albirroja, el día después de la catástrofe

La selección paraguaya retomó este sábado sus actividades luego de la catastrófica derrota 4-1 frente a Estados Unidos, sufrida el viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

El plantel volvió a movilizarse en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro ya comenzó a enfocar toda su atención en el próximo compromiso frente a Turquía, previsto para el viernes en Santa Clara a las 20:00 local (00:00 de nuestro país).

Sin tiempo para lamentarse demasiado por el duro golpe recibido en el debut, la Albirroja busca recuperar el ánimo y corregir rápidamente los errores que quedaron expuestos ante el seleccionado norteamericano.

Los 26 futbolistas convocados participaron de la práctica vespertina, que estuvo centrada principalmente en trabajos regenerativos, ejercicios de recuperación física y activaciones livianas luego de la exigente carga del encuentro anterior.

Ahora, el cuerpo médico y físico monitoreará la evolución de cada jugador con el objetivo de que el plantel llegue en las mejores condiciones posibles al segundo partido del grupo.

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Pensando en Turquía, todo apunta a que Gustavo Alfaro realizará modificaciones tanto en el esquema táctico como en nombres propios, buscando una reacción futbolística y anímica del equipo.

En ofensiva, Mauricio aparece como uno de los jugadores que pide pista para arrancar como titular luego de los minutos que mostró ante Estados Unidos.

En el mediocampo, Damián Bobadilla podría perder su lugar tras una actuación muy por debajo de su nivel habitual. El volante no mostró comodidad física durante el partido y el gol en contra sufrido en el primer tiempo terminó afectándolo anímicamente.

Mientras tanto, en defensa también surgen interrogantes. Juan Cáceres atravesó una de sus noches más difíciles con la camiseta albirroja y será decisión de Alfaro determinar si mantiene su confianza en el lateral o apuesta por el ingreso de Gustavo Velázquez para el próximo compromiso.

La Albirroja necesita reaccionar rápidamente en un grupo que quedó cuesta arriba desde la primera fecha y donde el margen de error prácticamente desapareció.

Próxima movilización de Paraguay en el Mundial 2026

La selección paraguaya volverá a entrenar este domingo desde las 09:00 de San José, California (13:00 de Paraguay), nuevamente en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, donde continúa preparando el decisivo compromiso frente a Turquía por el Grupo D del Mundial 2026.

La práctica tendrá acceso limitado para los medios de comunicación, que podrán observar únicamente los primeros 15 minutos de los trabajos dirigidos por Gustavo Alfaro.