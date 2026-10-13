Duelos de la Albirroja contra Singapur y Japón serán en una misma ciudad

Se viene otro par de enfrentamientos de la selección paraguaya en una expedición asiática en el penúltimo mes del año.

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El viernes 13 de noviembre, la Albirroja enfrentará a Singapur, en Kallang, a las 09:00 de la mañana de nuestro país.

El martes 19, la escuadra dirigida por el argentino Gustavo Alfaro jugará contra Japón, a las 10:10, nuevamente en Kallang, zona de desarrollo urbano ubicado en la Región Central de Singapur, con una población aproximada de 102.000 habitantes.

El estadio Nacional de Singapur, sede de ambos enfrentamientos de foguero, fue inaugurado en 2014 y es famoso en el mundo por contar con la estructura de cúpula independiente más grande del mundo y cuenta con un techo retráctil automatizado. Cuenta con una capacidad para 55.000 espectadores.

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El año albirrojo

La selección paraguaya lleva 10 partidos disputados en este 2026, entre amistosos y Copa del Mundo, con un balance de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas.