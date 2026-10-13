Fútbol de Intermedia
13 de octubre de 2026 - 09:55

Programa definido para la decisiva ronda de la División Intermedia

Festejo del gol del "Pitbull" Juan Ángel Martínez (8) para el General Caballero de Juan León Mallorquín, puntero de la División Intermedia y virtualmente ascendido al círculo privilegiado.
Festejo del gol del "Pitbull" Juan Ángel Martínez (8) para el General Caballero de Juan León Mallorquín, puntero de la División Intermedia y virtualmente ascendido al círculo privilegiado.Club General Caballero JLM

El programa de la penúltima fecha de la División Intermedia está definido. Una ronda que puede definir los ascensos a la máxima categoría y los descensos a la “B”.

Por ABC Color
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Se viene la imperdible vigesimonovena fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que otorga dos plazas a la máxima categoría.

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A falta de dos capítulos para el cierre de la temporada, General Caballero de Juan León Mallorquín y Deportivo Santaní se encuentran en la línea de ascenso al círculo privilegiado, con el 12 de Junio de Villa Hayes en pugna por una de las plazas.

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La lucha por la permanencia tiene a los clubes capitalinos 3 de Noviembre, Tacuary y Fernando de la Mora en zona de descenso, con Encarnación FC en riesgo.

Los tres últimos perderán la categoría.
Los tres últimos perderán la categoría.

El programa

Los partidos a desarrollarse por la 29ª fecha de la División Intermedia son los siguientes:

Viernes 16, 19:00 horas: Carapeguá vs. Resistencia, en el Municipal de Carapeguá.

Sábado 17, 10:00: Tembetary vs. Capiatá, en el Ricardo Grégor.

Domingo 18, 10:00: Benjamín Aceval vs. Sol de América, en el Isidro Roussillón.

Lunes 19, 16:30: Deportivo Santaní vs. 3 de Noviembre, en el Unión Agrícola.

Lunes 19, 16:30: Encarnación FC vs. General Caballero JLM, en el Villa Alegre.

Lunes 19, 16:30: 12 de Junio vs. Guaireña, en el Facundo Deleón Fossatti.

Martes 20, 19:00: Tacuary vs. Independiente CG, en el Emiliano Ghezzi.

Martes 20, 19:00: Paraguarí vs. Fernando de la Mora, en el Municipal de Carapeguá.