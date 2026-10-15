El CIES ubica a Mauro Coronel entre las grandes promesas de Sudamérica

Un muro de exportación con sello tricolor

Con apenas 18 años, el zaguero de la Academia se consolidó como uno de los mejores defensores centrales Sub 21 de Sudamérica, un reconocimiento respaldado por su impresionante regularidad, el nivel de exigencia en la alta competencia y los sólidos números que cosecha desde su estreno en la Primera División en el que ya lleva 19 presentaciones.

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Según el informe oficial del CIES Football Observatory (basado en el rendimiento de la temporada actual y una ratio superior a la media de sus ligas), el defensor de Nacional integra el podio, solo superado por Gonzalo Escudero de Racing Club (Argentina) y Brian Gutiérrez del Montevideo City Torque (Uruguay). El Top 10 continental de la categoría quedaron conformados de la siguiente manera:

1. Gonzalo Escudero — Racing Club (Argentina).

2. Brian Gutiérrez — Montevideo City Torque (Uruguay).

3. Mauro Coronel — Club Nacional (Paraguay).

4. Iván Román — Colo Colo (Chile).

5. Thiago Silvero — Vélez Sarsfield (Argentina).

6. Facundo Herrera — Boca Juniors (Argentina).

7. Ignacio Ovando — Rosario Central (Argentina).

8. Marcos Maitán — Monagas SC (Venezuela).

9. Mateo Martínez — Racing Club (Argentina).

10. Hernán Carroso — CA Progreso (Uruguay).

De las inferiores a la élite con proyección internacional

Este espaldarazo internacional ratifica el gran momento del joven central, quien atraviesa un año consagratorio. Además de afianzarse como un indiscutible en el esquema de Nacional y pelear en los primeros puestos del torneo Clausura, el oriundo de la ciudad Capiatá (Posta Ybycuá) viene trasladando su buen nivel a las selecciones menores de la Albirroja, tras su paso como mundialista con la Sub 17 y la reciente conquista de la medalla de oro en los Juegos Odesur 2026.