La selección paraguaya se estrena mañana en el novedoso Mundial 15

Con la ilusión de un país a cuestas, la Delegación Nacional Juvenil dirigida por el seleccionador Wilfrido Bazán realizó hoy su última sesión de preparación y está lista y con una premisa clara: competir al más alto nivel y dejar muy en alto el nombre de Paraguay en el exigente escenario mundial de las categorías formativas.

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Un formato revolucionario para los futuros cracks

La menor de las Selecciones Nacionales integra el Grupo V de la competencia, donde medirá fuerzas ante sus pares de Bolivia, Gibraltar, Libia, Seychelles y Tahití. Este torneo marca un antes y un después en las competiciones juveniles al implementar un formato inédito avalado por la FIFA, diseñado para potenciar el desarrollo de los 191 países afiliados que forman parte del proyecto.

La dinámica de juego se disputará bajo la modalidad de 8 contra 8, con dos tiempos de 20 minutos cada uno. Las canchas adaptadas contarán con dimensiones reducidas de 68 x 47 metros y arcos reglamentarios, optimizando el contacto con el balón y la técnica individual de los 14 jugadores que componen cada delegación (nacidos en 2011 y 2012).

En cuanto al sistema de disputa, se jugará una primera fase de grupos que ubicará a los equipos en seis niveles de rendimiento (del A al F) para la segunda etapa. Todos los participantes disputarán encuentros a lo largo de las 6 jornadas del torneo, buscando consagrar a un ganador en cada nivel, siendo el ganador del Nivel A el campeón del mundo.

El gran estreno ante Seychelles

La Albirroja está lista para escribir las primeras páginas doradas en esta categoría enfrentando a la Selección de Seychelles. El pitazo inicial resonará este sábado 24 de octubre a las 05:45 (hora de nuestro país), teniendo como escenario la cancha 6A del mencionado Complejo Deportivo Hovsan.

¿Cómo seguir el sueño mundialista de la Albirroja?

Para que ningún hincha se pierda detalle de la gran cita, se confirmó que este y todos los partidos de Paraguay en el Mundial Sub 15 se podrán disfrutar totalmente gratis a través de la plataforma FIFA+ mediante DAZN.

La transmisión estará disponible para todo el mundo sin ningún tipo de pago. Para sintonizar los encuentros desde el celular, la computadora o un Smart TV, los fanáticos solo deben ingresar al sitio www.dazn.com, registrarse de manera gratuita si aún no poseen un usuario, buscar la sección “Mundial Sub 15 Azerbaiyán 2026”, y finalmente seleccionar el campo de juego y el partido correspondiente.