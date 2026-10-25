La Albirroja Sub 15 golea y manda en su grupo

La selección paraguaya Sub 15 volvió a festejar en el Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. La Albirroja goleó 8-0 a Tahití por la segunda fecha del grupo V y quedó al frente de la clasificación, luego de un estreno victorioso frente a Seychelles.

El conjunto dirigido por Wilfrido Bazán impuso su superioridad y tradujo en goles su dominio ante el seleccionado tahitiano. Kevin Cardozo fue la gran figura ofensiva con un triplete, mientras que Alejandro Encina, Axel Cabo, Carlo Giménez y Celso Frohmerz también anotaron. El restante tanto llegó mediante un gol en contra de Tagata Kaimuko.

El contundente resultado reforzó el buen comienzo paraguayo, que en su primera presentación había superado 4-1 a Seychelles, en el histórico partido inaugural de la competencia. En aquel encuentro, los goles nacionales fueron obra de Carlo Giménez, Alejandro Encina, Thiago Alderete y Axel Cabo.

Sin embargo, el calendario no da demasiado margen para celebrar. Este lunes, la Albirroja afrontará dos compromisos en una misma jornada, dentro de un formato de partidos de dos tiempos de 20 minutos.

El primer desafío será frente a Gibraltar, a las 03:15, en la cancha 3A. Posteriormente, Paraguay cerrará la fase de grupos contra Bolivia, a las 10:00, en la cancha 10A del Complejo de Competiciones Hovsan, en Bakú.

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Con dos triunfos y 12 goles a favor en sus primeras presentaciones, el seleccionado nacional llega fortalecido a la doble jornada. El desafío será sostener el rendimiento y la concentración en un calendario exigente, con el objetivo de confirmar su protagonismo en el torneo.

Síntesis

Tahití 0-Paraguay 8

Estadio: Complejo Hovsan.

Tahití: Tuahaki Lucas; Gabriel Paarua-Fourdrignier y Tagata Kaimuko; Gabin Vallee, Mihiani Germain y Tamahere Colombel; Kilian Lee y Marcandria Appieto. Alternaron: Manoa Forteloni, Kylian Vaatete, Hitiura Teura y Nolan Dumont. D.T.: Keanau Greig.

Paraguay: Lucas Vergara; Bruno Escobar, Ángel Esteche y Fernando Jacquet; Axel Cabo, Ronald González Alejandro Encina y Kevin Cardozo. Alternaron: Thiago Silvero, Jesús Cantero, Thiago Alderete, Celso Frohmerz, Mathias Portillo y Carlo Giménez D.T.: Wilfrido Bazán.

Goles: 3′ Alejandro Encina, 8´ Axel Cabo, 15´ Carlo Giménez 19´ Tagata Kaimuko c/s/v, 5´, 21´ y 25´ Kevin Cardozo y 35´ Celso Frohmerz. (PAR). Amonestado: 36′ Tagata Kaimuko (T).