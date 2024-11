Diego Valdez y el descenso: “No bastó el sacrificio del día a día”

Sol de América descendió a la División Intermedia 2025. El Danzarín perdió 2-0 con Libertad en la penúltima fecha del torneo Clausura 2024 y regresa a la segunda categoría del fútbol paraguayo. “Agradecerle a todo el plantel de Sol de América, los dirigentes, utileros. Cuesta dar la cara ahora porque dimos todo hasta el final y no quiso ser”, expresó Diego Valdez.

Los cuatro equipos que pelean por el subcampeonato

“Tratamos de dar en cada partido todo y lastimosamente no podíamos aguantar los últimos minutos en estos últimos partidos. Tratamos de sacar lo mejor de nosotros y no se pudo. hoy vinimos con ansias para ganar este partido y no se pudo. Ahora seguir adelante y ver qué pasa”, añadió el mediocampista, que no pudo contener las lágrimas en la entrevista con Tigo Sports.

Diego Valdez y el descenso: “Duele bastante”

“Duele mucho, duele bastante porque no es solo para mí, sino para el plantel completo. Uno cada semana se mata entrenando, duele mucho porque el sacrificio del día a día no bastó”, finalizó el ex Sportivo San Lorenzo y Guaraní. La despedida de los dirigidos por Roberto Torres será de local contra el Sportivo Ameliano, que por su lado, lucha por el subcampeonato.