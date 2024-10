Elías Sarquis: El gol de la victoria y “triunfo muy valioso”

Sportivo Ameliano superó a Sportivo Trinidense en el primer partido de la fecha 16 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. La V Azulada logró la sexta victoria de las últimas 8 presentaciones y acortó parcialmente a 1 punto la diferencia con Nacional en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana 2025. Elías Sarquís fue el autor del “valioso triunfo” por 1-0.

“Un triunfo muy valioso que pudimos obtener. Fue un partido muy difícil, de ida y vuelta y pudimos sacar adelante (…) Muy complicado porque no había muchos espacios”, expresó el itapuense, que arrancó el segundo tiempo y marcó a los 69 minutos con asistencia de Alejandro Samudio. “Se me quedó la pelota y no dude en pegarle de primera”, añadió el atacante.

⚽️🎉¡Pégale como viene! Elías Sarquis rompió el cero y adelantó a Ameliano en la cita ante Trinidense.



“Puedo jugar de volante sin problema”

“Entré de punta y luego a pasé a jugar de volante, el compañero me cruzó muy bien la pelota y pude convertir el gol”, continuó Sarquís, quien regresó al conjunto del Barrio Virgen del Huerto en este 2024. “Me siento más cómodo de nueve, pero siempre que pueda ayudar el equipo te puedo jugar de volante sin ningún problema”, finalizó el delantero de 33 años.