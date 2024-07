Socios vitalicios del Sportivo Luqueño solicitan jugar contra Cerro y Olimpia en el Feliciano Cáceres

El Comité de Socios Vitalicios Centenario del Club Sportivo Luqueño presentó una nota al presidente de la entidad, Hugo Daniel Rodríguez Ayala, en la que realizan una solicitud formal para que se realicen los trámites correspondientes ante la Asociación Paraguaya de Futbol (APF) para que los partidos del Torneo Clausura 2024 se disputen en su propio estadio.

La propuesta de los socios vitalicios incluye que estos encuentros, considerados de “alta peligrosidad” por la APF, se jueguen únicamente con la presencia de hinchas luqueños cuando el Sportivo actúe como local. De la misma manera, cuando el equipo juegue de visitante contra estos clubes, solo se permitiría la presencia de los hinchas locales. Esta medida se inspira en prácticas similares implementadas en países vecinos.

Los socios argumentan que no se puede admitir que el estadio Feliciano Cáceres esté habilitado para nueve clubes de la primera división y sólo para dos equipos no lo esté. Señalan que, como club grande y con trayectoria, el Sportivo Luqueño contribuyó significativamente con el fútbol paraguayo y no se le debería seguir privando de sus derechos legítimos de jugar en su propio estadio, añaden en el escrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hinchas de Luqueño no ingresarán ante Olimpia, a pesar del “ok” previo de la APF

La petición hace referencia a precedentes recientes en los que el Sportivo Luqueño disputó encuentros en su estadio sin la presencia de su hinchada, como fue el caso de los partidos contra Nacional y Sportivo Trinidense. Los socios proponen que se aplique un criterio similar para los juegos contra Cerro Porteño y Olimpia.

Socios vitalicios están recolectando firmas

Esta iniciativa generó un importante movimiento entre los aficionados del club que están recolectando firmas para respaldar la solicitud. La propuesta busca defender los derechos del club y también ofrecer una solución práctica a los desafíos de seguridad que estos partidos representan. Para más información sobre la recolección de firmas los interesados pueden contactar al número 0981 452209.

La respuesta de la APF y de los clubes involucrados está pendiente, pero esta petición reavivó el debate sobre la gestión de partidos de alto riesgo en el fútbol paraguayo y la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los actores del deporte nacional.