Ángel Espínola: “Estoy feliz por mi debut y por el resultado”

Sportivo Luqueño logró el tercer puesto de la Copa Paraguay 2024 después de superar a Guaraní en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. El Auriazul empató sin goles en los noventa minutos y triunfó 5-4 en la tanda de los penales. La figura en la definición desde los 12 pasos fue Ángel Espínola, quien debutó y atajó el disparo de Wilson Ibarrola.

“Muy feliz, fue mi debut y feliz de este resultado. No es simplemente un partido del tercer puesto, es el sueño que tenemos todos los pibes de salir adelante”, expresó el paraguayo de 22 años. “Jugamos penales todos los días. Me sentí cómodo, pude sacar uno y lástima que no pude sacar la de Servio”, expresó el jugador, que vivió en Argentina desde los 6 hasta los 20 años.

“Soy paraguayo, pero fui de chiquito a Argentina”

“Soy paraguayo, pero fui de chiquito a Argentina a vivir, a lo seis años. Vine hace dos años acá a Paraguay a buscar el futuro y el sueño del pibe. en Luqueño que estoy hace un año”, expresó el guardameta, el tercero del plantel después de Alfredo Aguilar y Gonzalo Falcón (Hugo Gaona el cuarto). “Estoy feliz por el grupo entre los arqueros, es mérito de todos”, finalizó.