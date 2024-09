Diego Torres: El gol y “trabajo en la nutrición y la psicología”

Sportivo Trinidense derrotó 1-0 a Sol de América con un gol de Diego Torres. El atacante de 21 años marcó el gol de la victoria a los 75 minutos y llegó a los 3 tantos con el Triki en el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. Cedido por Olimpia, el mediapunta está sumando minutos y es titular en el equipo de José Arrúa.

Lea más: Hugo Cuenca: “Siempre esperé esto, es un sueño cumplido”

“Contento con el grupo, con mis compañeros. Fue un partido muy difícil, Sol de América en el primer tiempo se adueño del partido, estaba muy concentrado, pudimos revertir y sacar el resultado”, expresó Torres sobre la victoria, que fue la tercera en los últimos cinco partidos y que permitió acortar diferencias con Nacional (a 5 puntos) por la Copa Sudamericana 2025.

Diego Torres y el valor de la confianza en Trinidense

Diego Torres resaltó la confianza brindada por el entrenador José Arrúa y el plantel de Sportivo Trinidense. “Me da confianza y me pone feliz. Donde me ponga el entrenador trato de dar lo mejor”, señaló el canterano de Olimpia. “Me arroparon muy bien, me dieron la confianza, trabajo en la nutrición y en lo psicológico”, puntualizó el jugador.