La carrera sprint es para Verstappen

Verstappen, de 25 años, que hoy buscará, desde la “pole”, su cuadragésima segunda victoria en la categoría reina, la que sería la séptima del año, prolongó su romance con el circuito propiedad de su escudería, donde festejó cuatro triunfos –uno de ellos en un Gran Premio de Estiria–.

Ayer repitió, de forma clara, el éxito del año pasado en el sprint del Red Bull Ring. En una carrera reducida que resultó emocionante, que empezó con un mojado asfalto que se fue secando, añadiendo –por detrás– cierta incertidumbre al desenlace.

“Mad Max” es insaciable. La afirmación ya no sorprende a nadie. Ayer, el astro neerlandés no dejó escapar la oportunidad de sumar otros ocho puntos y aumentar en uno la ventaja que le saca a su compañero “Checo”, que enmendó su actuación del viernes –cuando después de que se le anularan tres vueltas, quedó eliminado en la Q2 de la cronometrada principal– y acabó segundo, por delante de un Sainz, que concluyó tercero y que desde esa posición apuntará, como mínimo, a su primer podio de la temporada: el decimosexto en la F1. Verstappen no renuncia a la caza menor. El único puesto que le vale.