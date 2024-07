TCR49: Celebración y también hubo reclamos

La primera máquina en arribar el puesto de control de la Ruta Transchaco, al cierre de la última especial de la carrera, fue el Toyota GR Yaris Rally2 tripulada por Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi, quienes concretaban así la victoria.

Tras la celebración con los familiares y miembros del equipo, el seis veces ganador del Chaco comentó: “Muy contento, la 22 (de Toyota) en casa, un gran auto, un gran equipo, muy agradecido a todos”.

El segundo en cruzar la meta y también segundo en la clasificación general fue Fau Zaldívar, con el Hyundai i20 N Rally2, quien igualmente dejó sus impresiones sobre la prueba y la definición: “Dentro de todo hay que estar contento, es mi segundo Chaco con un auto 4x4, peleamos hasta el final, nunca nos rendimos a pesar de todas las dificultades que tuvimos, a pesar de tener un equipo muy fuerte en contra nuestro, nosotros le pusimos pecho, batallamos hasta el final. Agradecido a mi familia, a mi papá, a Migue (su hermano), a mis auspiciantes, a Tote y a todos”.

El joven piloto mundialista agregó: “Hay que disfrutar de esto y bueno ya va a llegar nuestro momento, esa es la verdad. Estoy consciente de que va a llegar esta victoria, me di cuenta que tuvimos muy buen ritmo, estamos peleando contra Ale, que cuando él ya estaba peleando un Chaco yo ni siquiera había nacido”.

“Podemos decir que la organización no se portó al 100 por ciento, pero nosotros estamos contentos de lo que estamos haciendo con el equipo, somos jugadores justos, jugamos solo con una carta, somos bien transparentes, y saber eso es mejor sensación que una victoria”, concluyó Fau.

El tercero en cerrar la carrera fue Agustín Alonso, quien también hizo escuchar su voz de protesta: “Fue un buen rally, nosotros planeamos nuestra estrategia de carrera en base a un esquema de carrera que se programó y la organización fue balanceando la carrera como ellos querían y tomaron las peores deciciones que pudieron haber tomado. Es difícil correr un rally y pelear en condiciones iguales para todos. El caso de Fau Zaldívar que hizo una excelente carrera y (le) fueron moviendo el cronograma”.

Reglas claras

El ganador de la edición 48 (2023) mencionó además: “Estamos contentos por lo que logramos, el equipo hizo un gran trabajo, los mecánicos me entregaron un tanque, pero si no hay reglas claras no sabemos en qué cancha vamos a jugar. Cuando se cambie la organización y tengamos reglas claras para todos vamos a correr con mucho gusto y vamos a pelear todos los rallys del Chaco que se vengan”.

El cuarto en completar la carrera fue Gustavo Saba, quien también dejó sus impresiones para ABC: “Un rally complicado para nosotros, realmente no se dieron las cosas desde un principio, pero bueno, contento de haber terminado, sumamos muchos puntos, pero esa no era la idea, la idea era salir a buscar la carrera, cosa que no se nos dio”.

Reclamo al unísono

Cuando se estaba debatiendo sobre la cancelación o no del tramo Cañada Elisa (PE18/22, de 38,48 km.), los pilotos y equipos en mayoría se unieron para protestar sobre la determinación de cancelar la mencionada prueba especial, mostrando una situación no muy habitual, pero que sí denotaba el descontento generalizado, siendo el equipo Toyota el único de acuerdo con la decisión, que finalmente fue aplicada por la organización.