RCC-Desafío Chaco 2.0: Ya se aguarda por el prólogo

En total serán finalmente 19 las máquinas que estarán partiendo en el prólogo de hoy, desde las 14:00, entre ellas 8 motos, a los mandos de Gido Krahn (Arce GK22), Julián Pérez (KTM EXC450F), Carlos Zarca (Benelli TRK502X), Damián Pedrozo (KTM 2022), Enrique Giumarresi (KTM EXC), Milciades Burgos (Honda CRF 250F), Iván Sarubbi (Kove Rally 450) y Enrique Petruk (Buler Rally 250)-

Además, 7 camionetas, comandadas por Luis Franco y Rolando Martínez (Toyota Tacoma Proto V8), Blas Zapag y Juan José Sánchez (Toyota Hilux), Óscar Benítez y Amado Baez (Toyota Tacoma Proto), Miler Otazo y Hugo Elizeche (Mercedes Benz ML V8 55), Mark y Kelvin Hicks (Mitsubishi Montero), Luis Felipe Peña y José Giovanni Gil (Tata Xenón) y Ayrton Clavell y David Glocker (Toyota Land Cruiser); y 4 UTV, cuyos binomios son los siguientes: Óscar Santos y Mirna Pereira (Can Am Maverick R); Augusto Plate y Esteban Pardo (Can Am Maverick X3); Guillermo Brugada y Walter Martínez (Can Am X3 XRS), y Raúl y Benjamín Zapag (Can Am), respectivamente.

El trazado a ser utilizado en el predio de la Expo Rodeo Neuland, donde también está apostado el Parque de Servicios y en el que ya se procedió a la correspondiente colocación de los equipos GPS a las motos, camionetas y UTV, tendrá una extensión total de 4.300 metros y se realizarán dos vueltas.