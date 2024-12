Postemporada Fórmula 1: Esteban Ocon probará el Haas

Haas F1 ha anunciado a través de su cuenta oficial de X, los dos pilotos que participarán en los test post-temporada del circuito de Abu Dabi, con la presencia del francés Esteban Ocon, piloto de Alpine hasta el pasado Gran Premio de Qatar, donde no terminó la carrera, y el japonés Ryo Hirakawa, que actuará como piloto para test de Jóvenes Pilotos.

El piloto francés, que no continuará en Alpine, eligió debutar y probar el VF-24 de Haas en los test de la siguiente semana, equipo con el que correrá durante la próxima temporada. Oliver Bearman será su compañero de equipo el próximo año, pero este último no podrá correrlo debido a que ya ha disputado tres y no se le permite ninguno más, por lo que tendrá que esperar.

El nipón tiene contrato con Toyota, con la que Haas firmó una colaboración, por la cual ha sido elegido para cubrir el puesto de Bearman.