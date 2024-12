La buena onda con el campeón

Joshua Duerksen se adjudicó este domingo la carrera de la Fórmula 2 disputado en el circuito de Yas Marina en Abu Dabi. Segundo quedó el brasileño Gabriel Bortoleto que se consagró campeón de la categoría. “Quiero seguir sus pasos”, dijo el paraguayo.

¡SUDAMÉRICA EN LO MÁS ALTO! La buena onda entre Joshua Duerksen y el campeón de la Fórmula 2, Gabriel Bortoleto.



📺 #AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/miR3JnGEnC — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2024

Tras la competencia se notó la buena onda existente entre los sudamericanos, Joshua estaba concediendo una entrevista la cadena ESPN cuando el brasileño pasó por atrás y saludó a la cámara. Duerksen y Bortoleto se dieron un abrazo.

“Quiero seguirle, me acuerdo cuando corríamos en la Fórmula 4. Definitivamente esto es algo especial, no solo para mí ni para Brasil, si no para toda Sudamérica que Gabriel haya ganado el campeonato, que vaya a la Fórmula 1, creo que Paraguay también estará muy feliz hoy, será un gran fin de semana para Sudamérica”, concluyó.