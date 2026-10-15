Súper Rally-CAP: Aceleran en el este por la quinta fecha

Las inscripciones para formar parte de la quinta fecha del Campeonato de Súper Rally 2026, organizado por el CAP, siguen abiertas (con valores reducidos hasta este jueves) y se extenderán hasta el sábado (con valores máximos).

Lea más: Super Rally-CAP: Auspiciosa cuarta fecha en el Farid Rahal de Hernandarias

Los valores reducidos son los siguientes: RC2 Copa Master, G. 800.000; RC2NL, G. 700.000; RC3, G. 500.000; RC4L, G. 500.000; RC5, G. 500.000; Autocross N, G. 400.000; Autocross A, G. 400.000; UTV N, G. 500.000; UTV T, G. 600.000; Clase 1, G. 400.000 y ATV, G. 200.000. Con la inscripción a valores reducidos, la tripulación accede a cuatro entradas para la competencia.

Y los valores máximos son: RC2 Copa Master, G. 1.100.000; RC2NL, G. 1.000.000; RC3, G. 800.000; RC4L, G. 800.000; RC5, G. 800.000; Autocross N, G. 700.000; Autocross A, G. 700.000; UTV N, G. 800.000; UTV T, G. 1.000.000; Clase 1, 700.000 y ATV, G. 400.000, respectivamente.

Según el programa oficial de la carrera, el Parque de Servicio del Autódromo Farid Rahal, de Hernandarias, quedará abierto este sábado desde las 7:00. Las verificaciones técnicas y administrativas se llevarán a cabo a partir de las 8:00, y la reunión de pilotos, arrancará a las 9:30.

A las 10:00, se pondrá en marcha el recorrido al tramo (7 kilómetros), y a las 11:00, partirá la primera máquina para cumplir con el recorrido total (4 vueltas sumatorias). La organización del evento aclaró que la competencia no se suspenderá por lluvia. La premiación está prevista para las 16:00.