Super Rally-CAP: Auspiciosa cuarta fecha en el Farid Rahal de Hernandarias

El Club Altoparanaense de Pilotos (CAP), presidido actualmente por Toyi Ñuñez, llevó la competencia este fin de semana a la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, que fue válida por la cuarta cita del calendario 2026 del Campeonato de Super Rally.

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El Autódromo Farid Rahal fue nuevamente escenario de una carrera para la cual fueron habilitadas las categorías RC2 Copa Máster, RC2NL, RC3, RC4L, RC5, Autocross N, Autocross A, UTV N, UTV T y la Clase 1, cuyas tripulaciones dieron un gran show a los asistentes luego de completar cuatro pasadas al tramo de 10 kilómetros, que preparó la organización para esta ocasión, y a pesar del barro producto de las lluvias que cayeron en la previa, las emociones fueron intensas de principio a fin.

Luego de las pruebas libres de este sábado, las verificaciones técnicas, las recorridas controladas al tramo y las vueltas que estaban previstas el domingo, el podio final en todas y cada una de las categorías quedó de la siguiente manera:

En Autocross FL, 1) Roberto Prieto y Carlos Vázquez, 2) Ariel y Jorge Gómez y 3) Pedro Estigarribia y Ángel González.

En Autocross STD, 1) Erick Monges y Sandip Rivas, 2) Hugo y José González y 3) Robert Samaniego y Emi Garay.

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En la clase RC5, 1) Hugo y Miguel Villalba, 2) Gustavo Candia y Víctor Reyes y 3) Mathías y Rodrigo González.

En la RC4L, 1) Hugo Cano y Evelyn Vecca, 2) Didie Núñez y Mike White y 3) Juan Escobar y José Sanz.

En UTV, victoria de Édgar Martínez, en la clase RC3, Rudolf Gotze y René Machuca, en la Clase 1, Samyra Salinas y Saúl Duarte, escoltados por Adrián Salinas y Brahian Sánchez, y en la RC2NL, Néstor Acosta, respectivamente.