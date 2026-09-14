ABC Motor
14 de septiembre de 2026 a la - 22:10

Super Rally-CAP: Auspiciosa cuarta fecha en el Farid Rahal de Hernandarias

El Toyota Vitz #456 de Hugo Cano y Evelyn Vecca, sobresalió en la clase RC4L.
El Toyota Vitz #456 de Hugo Cano y Evelyn Vecca, sobresalió en la clase RC4L.CAP Prensa

El Campeonato de Super Rally 2026, organizado por el Club Altoparanaense de Pilotos (CAP), tuvo su continuidad este fin de semana en el Autódromo Farid Rahal de Hernandarias, con el desarrollo de la auspiciosa cuarta fecha del certamen.

Por Derlis Santacruz
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El Club Altoparanaense de Pilotos (CAP), presidido actualmente por Toyi Ñuñez, llevó la competencia este fin de semana a la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, que fue válida por la cuarta cita del calendario 2026 del Campeonato de Super Rally.

Toyi Nuñez (izq.), actual presidente del CAP.
Toyi Nuñez (izq.), actual presidente del CAP.

Lea más: Super Rally-CAP: Aceleran en el Farid Rahal

Imponente la vista área del Autódromo Farid Rahal, de Hernandarias, que se vistió de gala para recibir a los protagonistas con sus máquinas.
Imponente la vista área del Autódromo Farid Rahal, de Hernandarias, que se vistió de gala para recibir a los protagonistas con sus máquinas.

El Autódromo Farid Rahal fue nuevamente escenario de una carrera para la cual fueron habilitadas las categorías RC2 Copa Máster, RC2NL, RC3, RC4L, RC5, Autocross N, Autocross A, UTV N, UTV T y la Clase 1, cuyas tripulaciones dieron un gran show a los asistentes luego de completar cuatro pasadas al tramo de 10 kilómetros, que preparó la organización para esta ocasión, y a pesar del barro producto de las lluvias que cayeron en la previa, las emociones fueron intensas de principio a fin.

Así se encolumnaban las tripulaciones para partir en el tramo de 10 kilómetros.
Así se encolumnaban las tripulaciones para partir en el tramo de 10 kilómetros.

Luego de las pruebas libres de este sábado, las verificaciones técnicas, las recorridas controladas al tramo y las vueltas que estaban previstas el domingo, el podio final en todas y cada una de las categorías quedó de la siguiente manera:

En Autocross FL, 1) Roberto Prieto y Carlos Vázquez, 2) Ariel y Jorge Gómez y 3) Pedro Estigarribia y Ángel González.

Podio de la categoría Autocross FL.
Podio de la categoría Autocross FL.

En Autocross STD, 1) Erick Monges y Sandip Rivas, 2) Hugo y José González y 3) Robert Samaniego y Emi Garay.

Podio de la categoría Autocross STD.
Podio de la categoría Autocross STD.

En la clase RC5, 1) Hugo y Miguel Villalba, 2) Gustavo Candia y Víctor Reyes y 3) Mathías y Rodrigo González.

Podio de la clase RC5.
Podio de la clase RC5.

En la RC4L, 1) Hugo Cano y Evelyn Vecca, 2) Didie Núñez y Mike White y 3) Juan Escobar y José Sanz.

Podio de la clase RC4L.
Podio de la clase RC4L.

En UTV, victoria de Édgar Martínez, en la clase RC3, Rudolf Gotze y René Machuca, en la Clase 1, Samyra Salinas y Saúl Duarte, escoltados por Adrián Salinas y Brahian Sánchez, y en la RC2NL, Néstor Acosta, respectivamente.

Celebración en el podio, con los respectivos trofeos.
Celebración en el podio, con los respectivos trofeos.
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