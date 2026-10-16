ABC Motor
16 de octubre de 2026 - 18:35

¿Cuánto cuesta una entrada para la clasificación del Rally del Chaco 2026?

Los 57 autos de la edición 48 del Rally del Chaco para la clasificación en el Autódromo Rubén Dumot, en la ciudad de Capiatá.
Ya se aguarda con mucha expectativa la prueba de clasificación del TCR51, en el VRD de Capiatá.Gustavo Machado, ABC Color

La prueba de clasificación del Petrobras Transchaco Rally 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, y las entradas para formar parte de la misma siguen a la venta.

Por Derlis Santacruz
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Cada vez falta menos para que se ponga en marcha el evento más importante del automovilismo nacional: el Petrobras Transchaco Rally 2026, que este año llega a su 51ª edición. Para ello, el Comité Organizador, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), trabaja intensamente para dejar en condiciones el trazado y las instalaciones del Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, de cara a la prueba de clasificación del próximo domingo 25 de octubre.

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Parte de los trabajos que se realizan actualmente en el Autódromo VRD de Capiatá, aprovechando el inmejorable clima de la jornada.
Parte de los trabajos que se realizan actualmente en el Autódromo VRD de Capiatá, aprovechando el inmejorable clima de la jornada.

Costos de las entradas

Las entradas para la clasificación del Petrobras TCR51 en el VRD van desde G. 75.000 (Generales) hasta G. 200.000 (Boxes). Incluso está disponible un sector VIP, a un costo de G. 550.000 (con varios servicios: comidas, bebidas, etc.). Los socios del TACPy cuentan con descuentos especiales. La compra online anticipada se realiza a través del siguiente link: rally.tacpy.com.py.

Recorridas y test

En otro orden de cosas, una gran cantidad de tripulaciones ya está en la Región Occidental recorriendo los tramos que serán utilizados en el TCR51 para levantar la correspondiente hoja de ruta. Mientras que otros equipos, aprovechan los días previos a la competencia para realizar los respectivos test en sus máquinas.

Los Škoda Fabia RS Rally2 , del MZ Racing, fueron probados en el Chaco por Fau y Migue Zaldívar.
Los Škoda Fabia RS Rally2 , del MZ Racing, fueron probados en el Chaco por Fau y Migue Zaldívar.