ABC Motor
16 de octubre de 2026 - 13:17

El Rally del Chaco llegó a 43 inscritos: Cuántos son 4x4, 4x2, históricos y camionetas

La instalación del GPS a las tripulaciones que correrán el Rally del Chaco 2025.
La instalación del GPS a las tripulaciones que correrán el Rally del Chaco 2025.Fernando Romero, ABC Color

El Rally del Chaco superó los cuarenta anotados para la edición 2026 de la carrera más importante del automovilismo paraguayo.

Por ABC Color
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Cada vez falta menos para el Rally del Chaco 2026. El certamen más importante del automovilismo paraguayo vuelve a cerrar el Campeonato Nacional de Rally, que en 2025 coronó campeón a Migue Zaldívar (Gustavo Saba ganó el Transchaco). A 9 días de la clasificación y 14 de la carrera, la competencia superó la cifra de cuarenta anotados.

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El TCR51 llegó a 43 inscritos luego del corte realizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo el jueves 15 de octubre: 19 autos son 4x4, 20 máquinas son 4x2, 2 de Camionetas y 2 de Históricos. Las inscripciones, que comenzaron el jueves 8 de octubre, continúan hasta el miércoles 21, a las 17:00, hora de nuestro país.

El MZ Racing celebra la coronación de campeón de Migue Zaldívar en el Campeonato Nacional de Rally al finalizar la PE21 del Rally del Chaco 2025 en la Ruta Transchaco, Mariscal Estigarribia, Paraguay.
El MZ Racing celebra la coronación de campeón de Migue Zaldívar en el Campeonato Nacional de Rally al finalizar la PE21 del Rally del Chaco 2025 en la Ruta Transchaco, Mariscal Estigarribia, Paraguay.

Rally del Chaco: Los inscritos entre los autos 4x4 y 4x2

  1. Gustavo Saba-Pablo Olmos (RC2A)
  2. Gerardo Wasmosy-Germán Maune (RC2B)
  3. Alfredo Escauriza-Félix Angulo (RC2B)
  4. Alberto Guanes-Marcelo Barreto (RC5)
  5. Ricardo Escauriza-Federico García (RC2B)
  6. Gianluca Laterra-Ricardo Laterra (RC4C)
  7. Alenadro Galanti-Marcelo Toyotoshi (RC2A)
  8. Fabrizio Galanti-Tadeo Carrasco (RC2A)
  9. Rodrigo Campos-Mirko Bojanovich (RC4C)
  10. Ricardo Fretes-Jorge Modesto (RC2N)
  11. Tiago Weiler-Juan José Sánchez (RC2A)
  12. Hugo Cano-Carlos Martínez (RC4C)
  13. Víctor Ruiz Díaz-Marcelo González (RC4C)
  14. Fabrizio Chiriani-Jorge González (RC2B)
  15. Sebastián Barchini-Carlos Alfaro (RC2B)
  16. Armando Medina-Renato Zotti (RC4A)
  17. Luis Panza-Alfredo Méndez (RC2N)
  18. Bruno Llano-Thiago Llano (RC2B)
  19. Luis Silguero-Marcelo Riquelme (RC4A)
  20. Eugen Gotze-Juan José Bilbao (RC2B)
  21. Nicolás Baeza-Luis Cabo de Vila (RC2A)
  22. Miguel Ortega-A confirmar (RC2A)
  23. Osvaldo Draguicevich-Marco Méndez (RC2N)
  24. Sebastián Martínez-Alejandro Álvarez (RC4C)
  25. Orlando Benítez-Omar Benítez (RC4B)
  26. César Pedotti-Nicolás Elizaur (RC2N)
  27. Carlos Bogado-Enrique Benítez (RC4A)
  28. Riyosuke Shima-Patricio Rivas (RC4B)
  29. César Cruz-Jorge Arrúa (RC4A)
  30. Diego Cruz-Ramiro Ayala (RC4A)
  31. Sergio Galeano-Carlos López (RC4C)
  32. Iván Wasmosy-Gonzalo Díaz (RC4A)
  33. Thomas Klassen-Abet Díaz (RC4B)
  34. Fau Zaldívar-Marcelo Der Ohannesian (RC2A)
  35. Migue Zaldívar-Adolfo González (RC2A)
  36. Luis María Gómez-Fernando Ruiz Díaz (RC4B)
  37. Raúl Franco-Jorge Cárdenas (RC4A)
  38. Ariel Arguello-Martín Rodríguez (RC4C)
El Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 de Fabrizio Zaldívar durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025.
El Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 de Fabrizio Zaldívar durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025.

Rally del Chaco: ¿Quiénes son los inscritos en Camionetas e Históricos?

Mark Hicks-Kelvin Hicks (Team MEK Motorsport) y Blas Zapag-Enrique Fratta (Copetrol Rally) son las primeras dos tripulaciones inscritas para la categoría de Camionetas. Por su lado, Ubaldo Clari-Cristhian Clari (M2) y Félix González-Miguel Mircelian (Dragui Rally Team) abrieron el lista de anotados en la modalidad a Históricos.

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