El Rally del Chaco llegó a 43 inscritos: Cuántos son 4x4, 4x2, históricos y camionetas

Cada vez falta menos para el Rally del Chaco 2026. El certamen más importante del automovilismo paraguayo vuelve a cerrar el Campeonato Nacional de Rally, que en 2025 coronó campeón a Migue Zaldívar (Gustavo Saba ganó el Transchaco). A 9 días de la clasificación y 14 de la carrera, la competencia superó la cifra de cuarenta anotados.

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El TCR51 llegó a 43 inscritos luego del corte realizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo el jueves 15 de octubre: 19 autos son 4x4, 20 máquinas son 4x2, 2 de Camionetas y 2 de Históricos. Las inscripciones, que comenzaron el jueves 8 de octubre, continúan hasta el miércoles 21, a las 17:00, hora de nuestro país.

Rally del Chaco: Los inscritos entre los autos 4x4 y 4x2

Gustavo Saba-Pablo Olmos (RC2A) Gerardo Wasmosy-Germán Maune (RC2B) Alfredo Escauriza-Félix Angulo (RC2B) Alberto Guanes-Marcelo Barreto (RC5) Ricardo Escauriza-Federico García (RC2B) Gianluca Laterra-Ricardo Laterra (RC4C) Alenadro Galanti-Marcelo Toyotoshi (RC2A) Fabrizio Galanti-Tadeo Carrasco (RC2A) Rodrigo Campos-Mirko Bojanovich (RC4C) Ricardo Fretes-Jorge Modesto (RC2N) Tiago Weiler-Juan José Sánchez (RC2A) Hugo Cano-Carlos Martínez (RC4C) Víctor Ruiz Díaz-Marcelo González (RC4C) Fabrizio Chiriani-Jorge González (RC2B) Sebastián Barchini-Carlos Alfaro (RC2B) Armando Medina-Renato Zotti (RC4A) Luis Panza-Alfredo Méndez (RC2N) Bruno Llano-Thiago Llano (RC2B) Luis Silguero-Marcelo Riquelme (RC4A) Eugen Gotze-Juan José Bilbao (RC2B) Nicolás Baeza-Luis Cabo de Vila (RC2A) Miguel Ortega-A confirmar (RC2A) Osvaldo Draguicevich-Marco Méndez (RC2N) Sebastián Martínez-Alejandro Álvarez (RC4C) Orlando Benítez-Omar Benítez (RC4B) César Pedotti-Nicolás Elizaur (RC2N) Carlos Bogado-Enrique Benítez (RC4A) Riyosuke Shima-Patricio Rivas (RC4B) César Cruz-Jorge Arrúa (RC4A) Diego Cruz-Ramiro Ayala (RC4A) Sergio Galeano-Carlos López (RC4C) Iván Wasmosy-Gonzalo Díaz (RC4A) Thomas Klassen-Abet Díaz (RC4B) Fau Zaldívar-Marcelo Der Ohannesian (RC2A) Migue Zaldívar-Adolfo González (RC2A) Luis María Gómez-Fernando Ruiz Díaz (RC4B) Raúl Franco-Jorge Cárdenas (RC4A) Ariel Arguello-Martín Rodríguez (RC4C)

Rally del Chaco: ¿Quiénes son los inscritos en Camionetas e Históricos?

Mark Hicks-Kelvin Hicks (Team MEK Motorsport) y Blas Zapag-Enrique Fratta (Copetrol Rally) son las primeras dos tripulaciones inscritas para la categoría de Camionetas. Por su lado, Ubaldo Clari-Cristhian Clari (M2) y Félix González-Miguel Mircelian (Dragui Rally Team) abrieron el lista de anotados en la modalidad a Históricos.

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