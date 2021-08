Rublev baja a Medvedev de Cincinnati

Rublev, cuarto favorito, se impuso a Medvedev con parciales de 2/6, 6/3 y 6/3 en dos horas y 16 minutos, para avanzar a la final hoy frente al ganador de la otra semifinal entre el griego Stefanos Tsitsipas (2) y el alemán Alexander Zverev (3). Derrotado en sus cuatro partidos anteriores por Medvedev, Rublev puso fin a la racha ganadora del número dos del mundo, que el domingo pasado ganó el Masters 1000 de Toronto.

Un choque por la cámara

Un inconveniente sufrido por Medvedev también pudo haber inclinado la balanza a favor de Rublev. Al comienzo del segundo set, Medvedev golpeó una cámara ubicada en la línea de fondo, la que pateó bastante molesto. Visiblemente afectado en la mano izquierda y en el brazo derecho durante el choque, el ganador de la edición 2019 solicitó asistencia médica en tres ocasiones en el tercer set.

“No sé cómo le di la vuelta”, dijo Rublev. Cada punto fue tan apretado, el partido fue tan intenso, fue exactamente como un juego de ajedrez”, comentó.

“Necesitaba elegir sus momentos mientras me acercaba al éxito. Él nunca te dará una oportunidad, así que tuve que encontrar el momento adecuado para hacerlo correr. Esta victoria me dará confianza, sabiendo que puedo competir contra él, pero aún me quedan muchas cosas por mejorar”, agregó.

Cepede en USA

La principal raqueta femenina de nuestro país, Verónica Cepede Royg, se encuentra en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde el martes inicia la fase de clasificación del US Open, torneo de Grand Slam al que buscará acceder nuestra compatriota. Son cuatro juegos lo que hay que ganar para acceder al cuadro principal del certamen.