Cinco equipos disputarán el torneo de Primera. Curda tendrá fecha libre hoy, día en que se disputarán dos encuentros en simultáneo, desde las 15:45: Santa Clara vs. Asunción (en la Unión de Rugby del Paraguay) y San José vs. Luque (en San José).

Programación de Intermedia para hoy, 14;00: Santa Clara vs. Asunción; Curda vs. Old King; Mariano vs. Luque.

Programación de Pre-Intermedia, mañana, desde las 15:30: Villeta vs. Curda; Jabalíes vs. Itá; Jarará vs. Capiatá; y Salesianito vs. Caacupé.