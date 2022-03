Djokovic ofrece ayuda a tenista ucraniano

“Gracias por tu apoyo. Ucrania te lo agradece”, dice Stakovsky (unido al ejercito de su país) en sus redes sociales bajo un pantallazo de los mensajes de Djokovic. En ellos, el serbio le pregunta si está “sobre el terreno”, dice que piensa en él, confía en que “todo se calme pronto” y le pide una dirección para enviarle “Ayuda financiera o de cualquier otro tipo también”.

Stakovsky, de 36 años y que llegó a ocupar el puesto 31 del circuito en 2010, está en Kiev, se ha unido al ejército y ha subido a sus redes fotografías de tropas y distintas escenas de las calles de la ciudad. En sus mensajes dice que " nunca en la vida " pensó que tendría que ponerse un chaleco antibalas y dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, debe terminar " en el sitio al que pertenece, la cárcel " . En declaraciones a ‘La Stampa’, el jugador lamentó no haber recibido un apoyo tan explícito de otros jugadores y mencionó a Nadal y Federer. " También intenté ponerme en contacto con ellos, pero no tuve éxito " , dijo. “Lamento que prefieran permanecer en silencio, aunque los entiendo. No es su guerra. Tenemos el respaldo de grandes personalidades, espero que el apoyo dure”, dijo en el diario italiano. EFE