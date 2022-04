El campeón del Sur de salonismo se presenta

Como es de costumbre, el partido de juveniles está marcado para las 20:00, y a las 21:30 la Primera.

El otro cotejo de esta fecha será entre Paso Medín y Nuestra Señora de la Asunción/Casa España, en la Seccional de Villa Elisa.

El viernes proseguirá el certamen, con los siguientes partidos: Sport Azucena vs. Fomento de Barrio Obrero que viajará a Coronel Oviedo, Artemios FC vs. Universitario en cancha del Coronel Escurra y Simón Bolívar vs. Atlético Occidental en Trinidad.

Anoche se disputaban cuatro cotejos por esta misma fecha, así como otros tres partidos de regularización, en diversos escenarios.