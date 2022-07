Boxeo: Tigre Vargas sube al ring

El Tigre Vargas se medirá al argentino Ezequiel “Cala” Acosta en el duelo estelar de la velada. El certamen pugilístico tendrá diez peleas en cartelera y se realizarán en el renovado Club de Campo Patiño-Itauguá.

Lea más: Bolivarianos 2022: boxeo se suma a la lista

La convocatoria será a las 20:00 y las estelares arrancarán desde las 22:00 más info., al 0983 531-070.

Jake Paul reta a Rahman Jr. a cambiar su nombre si lo vence

El youtuber estadounidense Jake Paul retó este martes a su compatriota, el boxeador Hasim Rahman Jr., a cambiar su nombre si el “influencer” lo vence en la pelea que los enfrentará el próximo 6 de agosto.

“Hagamos una apuesta ahora mismo; cuando te gane tienes que cambiar tu nombre, tú eliges por cuál porque eso no me importa un carajo”, espetó Paul en la conferencia de prensa que tuvieron los contendientes que chocarán en el Madison Square Garden.

Jake Paul es un famoso “influencer” y boxeador con más de 19 millones de seguidores en Instagram, 16 millones en Tik Tok, cinco en Facebook, cuatro en Twitter y más de 20 millones en YouTube. Hasim Rahman Jr entró al relevo para esta contienda, programada en peso crucero, luego de que el boxeador británico Tommy Fury tuvo problemas para viajar a Estados Unidos.

Raham tiene 31 años y un récord de 12 triunfos, seis de ellos por la vía rápida, y una derrota, misma que sufrió en su más reciente combate realizado el pasado 29 de abril de este año ante su compatriota James McKenzie. El encuentro ante los medios de comunicación entre Paul y Raham estuvo lleno de advertencias y descalificaciones.

“El boxeo no tiene nada que ver con los seguidores en redes sociales, yo no alimento eso " , le gritó Hasim a su rival. Jake, de 25 años, se mantuvo en el tono de la apuesta que no quiso aceptar su oponente. " Él no quiere apostar”, lo señaló, y luego le recordó su veteranía.

“Esta será la última vez que alguien sepa de ti. Yo soy un boxeador mejor pagado que tú porque tengo mayor cantidad de seguidores. Mira esos brazos grandes y viejos que tienes, no has peleado con nadie que valga la pena“, le increpó el “influencer”.

Aficionado al boxeo, Paul empezó a llamar la atención en el 2000 cuando a noqueó a otro “youtuber”, el británico AnEsonGib. En noviembre de ese año, Paul apareció en la pelea previa a la exhibición que realizó Mike Tyson ante Roy Jones Jr. en el Staples Center de Los Ángeles, California (EE.UU.). En esa batalla se impuso por nocaut en el segundo round al exjugador de baloncesto Nate Robinson.

Para 2021, Jake Paul acrecentó su fama con una nueva victoria por la vía rápida sobre el excampeón de peso welter de la UFC Tyron Woodley. EFE