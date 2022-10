El último baile albirrojo para Guillermo Araújo, un histórico del básquet

Guille volvió a la competencia hace un par de meses, luego de tres años de parate que parecían el cierre adelantado e indebido de su carrera. Fue finalista con Olimpia Kings de la Liga Nacional y ahora es el encargado de dotar de experiencia a la selección.

“Es darle el último paso a mi carrera ya que estuve retirado tres años en una condición en la que a ningún deportista le gustaría”, comenzó diciendo a nuestro diario.

“Este es el momento en el cual, sinceramente, va a ser cómo me hubiera gustado que sea el final de mi relación como jugador y con la selección paraguaya”, sostuvo.

Y la despedida, , será con un toque especial al ser en casa. “La mayoría de las veces nos tocó jugar de visitante con la selección”, recordó.

“Creo que va a ser una oportunidad inclusiva para que mucha gente pueda entender lo que es el deporte en realidad”, agregó.

Guille apareció como una de las grandes promesas del basket paraguayo a finales de los 90. Con 15 años debutó en la primera de Sol de América y a los 16 ya fue convocado por primera vez para defender los colores de la selección, un viaje que llega a su fin dos décadas después.

“Siempre en el basket se mantiene una línea de competencia por la cantidad de rotación jugadores que tenemos”, apuntó.

“Son pocos partidos, veremos cómo responde el equipo de Paraguay en partidos ante rivales de mucho nivel”, afirmó Guille.

Para que no quede duda, fue tajante: “Obviamente que Paraguay va a salir cada día a buscar la victoria”.

Tras tres años de ausencia, Guillermo se siente bien anímica y físicamente, aunque reconoció que el paso del tiempo se hace sentir.

“Creo que es un buen momento para una despedida”, agregó.

“Siempre di todo con la selección. Siempre que vestí la camiseta, estando bien o mal físicamente, siempre se me dieron. No me guardo nada. Sí me faltaba esto: coronar con una despedida y qué mejor que con nuestra gente”, sentenció.

“El recibimiento de la gente a mi regreso fue mágico”, resaltó.

Eso sí, Guille advierte que seguirá ligado al basket y al deporte en general primero como entrenador. “Mi sueño es ser ministro de Deporte y me sigo formando académicamente y me seguiré formando para llegar algún día. Me encantaría contribuir para que el deporte vaya mejorando”, sentenció.

Las selecciones de Paraguay (masculina y femenina) debutarán mañana. Las chicas enfrentarán a Argentina a las 11:00 y los muchachos harán lo propio con Ecuador a las 14:30.