Exitoso certamen del deporte ciencia

Tras jugadas 6 de las 9 rondas de la competencia sudamericana estos son los punteros. Sub 8 Absoluto: Lucas Fleisch (Bra), con 5.5 puntos, en el que el mejor paraguayo es Oliver Salomón, con 3.5 puntos. Sub 8 Femenino: María Tischler (Bra), 5 puntos mientras que la compatriota Cecilia Villagra tiene 3.

Sub 10 Absoluto: Sergio Ayala (Col), puntero con 5 puntos, con un mejor desempate que el paraguayo Enzo Viñales, con igual puntaje. Sub 10 Femenino: Xiomara Guzmán (Per), 5.5 puntos y la paraguaya Jimena Lugo, 3.5.

Sub 12 Absoluto: Christopher Muñoz (Chi), con 5.5 y el mejor nacional es Marcos Miranda, con 3.

Sub 12 Femenino: Nicole Mollo (Bol), 5.5 puntos. La mejor paraguaya es Sofía Torres, con 3.5.

Sub 14 Absoluto: Juan Cabiativa (Col), 5 pts, y el mejor paraguayo es Arturo Cáceres, con 4. Sub 14 Femenino: Pamela Tacas (Per), 5.5 puntos y la paraguaya Fiorella Mayeregger con 2.5.

Sub 16 Absoluto: Antu Amigo (Chi), 5 puntos, siendo Juan Sebastián Melián el mejor paraguayo, con 4.5. Sub 16 Femenino: Candela Francisco (Arg), 6 puntos y la mejor paraguaya es Helen Montiel, con 3.5.

Sub 18 Absoluto: Diego Flores (Per), 5.5 puntos, y el mejor paraguayo es Ángel Montiel, con 4. Sub 18 Femenino: Heidy García (Per), 4.5 y la mejor paraguaya es Paula Oviedo, con 4.