Tenis: Vallejo suma sus primeros triunfos

Dani se estrenó con una victoria en dobles junto a su compañero español Daniel Rincón que derrotaron a la dupla compuesta por Luis Francisco (España) y Kane Bonsach Ganley (Dinamarca) por 2-0 con parciales de 6-3 y 6-2.

Luego en individuales, Vallejo superó sin problemas al moldavo Ilya Snitari (preclasificado 5 y 484 del ranking ATP) y se impuso por el marcador de 2-0 con parciales de 7-5 y 6-1 de esa forma el paraguayo se instaló en segunda ronda de la competencia que tiene valor de 15.000 dólares.

El compatriota volverá a competir hoy por la segunda ronda del certamen frente al local David Jorda Sanchis, quien también venció a Thijmen Loof por 6-4, 6-3 en el inicio. Recordemos que Jorda derrotó al paraguayo en la final de Madrid el año pasado por lo que Dani tendrá revancha.

Nole enciende las alarmas

El serbio Novak Djokovic, nueve veces campeón del Abierto de Australia, encendió ayer las alarmas al acortar un partido de entrenamiento debido a un dolor en los isquiotibiales, explicó él mismo a la prensa australiana, a cinco días del inicio del primer Grand Slam de 2023.

“Los isquiotibiales me dieron problemas la pasada semana en Adelaida”, declaró el jugador de 35 años. En Adelaida ganó el torneo. “Sentí que me tiraba y no quise asumir ningún riesgo”, añadió. Djokovic aspira en el Abierto de Australia a igualar el récord de 22 títulos del Grand Slam, que ostenta Rafa Nadal.

Adelaida II, al día

Los españoles Roberto Bautista (26º), Alejandro Davidovich (32º) y Paula Badosa (11ª) se clasificaron ayer para los cuartos de final del torneo de Adelaida II, donde su compatriota Pablo Carreño (15º) quedó eliminado.

Carreño perdió en segunda ronda ante el surcoreano Soon Woo Kwon (84º). Davidovich venció por su parte al australiano John Millman (148º) por un doble 6-3 y en cuartos se enfrentará a Bautista, que ganó 6-3, 3-6 y 6-3 al neerlandés Robin Haase (257º).

En el cuadro femenino, Badosa derrotó 6-1 y 7-5 a la estonia Kaia Kanepi (32ª) y jugará en cuartos contra la brasileña Beatriz Haddad Maia (15ª), que ganó a Amanda Anisimova (29ª) por 6-4 y 7-5.