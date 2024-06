Ajedrez por Zenón Franco: Segundo y tercer título soviético de Paul Keres

En la nota 674 hablamos de la complicada situación que vivió Keres hasta 1947, en que se convirtió en campeón soviético por primera vez. Hoy retomaremos su carrera desde su primer intento por lograr el título mundial.

Luego de que el campeón del mundo Alexander Alekhine falleciera, en marzo de 1946, la FIDE organizó un match-torneo entre los seis maestros más fuertes del momento, que se jugó en dos sedes, La Haya, Países Bajos, y Moscú, URSS.

Los designados fueron Max Euwe, Paul Keres, Reuben Fine, Mikhail Botvinnik, Samuel Reshevsky y Vasily Smyslov. Fine decidió retirarse y no fue remplazado.

La primera parte dio comienzo el 2 de marzo de 1948 en La Haya y la ronda final, la 25ª, comenzó el 16 de mayo de 1948 en Moscú.

Sin duda Keres era uno de los máximos aspirantes a ganar, junto con Botvinnik.

Mikhail Botvinnik consiguió un triunfo apabullante, se consagró como campeón del mundo con 14 puntos sobre sobre 20, superando a todos sus rivales en los “minimatches” de 5 partidas, Smyslov terminó segundo, nada menos que tres puntos detrás. Keres y Reshevsky compartieron el tercer puesto con 10½ y Euwe totalmente fuera de forma, terminó con 4 puntos.

Se rumoreó, y todavía se hace, que Keres perdió a propósito contra Botvinnik, pero no hay ninguna prueba. Sí es posible imaginar que el preferido por las autoridades soviéticas era Botvinnik, y que eso era una presión sobre los otros aspirantes. Hasta dónde llegaba esa presión ya es difícil saberlo con certeza.

En su libro El ajedrez como yo lo juego Keres da una clara y detallada descripción de lo que sucedió en el tablero y deja claro que no mereció más puntos de los logrados, y, en todo caso, escribió: “No hay duda alguna de que el nuevo campeón mundial, Botvinnik, jugó mejor que todos los otros participantes, y según mi opinión, este torneo ha sido, desde el punto de vista cualitativo, el éxito más grande de toda su carrera ajedrecística”.

Período de crisis

Keres comentó que “Todo ajedrecista pasa en el transcurso de su carrera por períodos alternados de calidad en su juego. Se trata de un fenómeno muy natural”.

Eso le pasó a Keres tras el extenuante campeonato mundial. “En el XVI Campeonato de la URSS, nada, pero nada me salía bien”, comentó Keres, el torneo se jugó en Moscú del 10 de noviembre al 13 de diciembre de 1948, Keres, que era el campeón del año anterior, compartió el 6º al 9º puesto.

Keres comenzó muy bien el XVII Campeonato Soviético, jugado del 16 de octubre al 20 de noviembre de 1949, obtuvo 5½ puntos en las primeras siete rondas, jugando buenas partidas, según lo comentó él mismo, sin embargo, en la siguiente fase cosechó muchas derrotas y a pesar del excelente comienzo, solo alcanzó el octavo puesto.

El siguiente torneo importante en el que Keres participó fue el Torneo de Candidatos, disputado del 9 de abril al 6 de mayo de 1950 en Budapest, una competencia de 10 jugadores a doble vuelta del que saldría el retador de Botvinnik.

Keres luchó por la victoria hasta el principio del segundo turno, pero finalizó en el cuarto lugar con 9½ puntos sobre 18, tras Bronstein y Boleslavsky, que compartieron el primer puesto con 12 puntos, y Smyslov, 10 puntos. Como los cinco primeros se clasificaban al Torneo de Candidatos de 1953, el resultado no fue malo, y además Keres vio progresos en su forma deportiva.

Recuperación

“No tuve oportunidad de descansar mucho después del torneo de Budapest, ya que a poco se inició en Bad Salzbrunn (hoy Szczawno-Zdrój) el gran torneo internacional en memoria del conocido maestro polaco David Przepiorka. Debido a que la segunda mitad del certamen de Budapest demostró que mi período de crisis creativa no había sido aún superado, me trasladé a Salzbrunn embargado por sentimientos bastante contradictorios en lo que a mi juego se refería”.

Sin embargo, muy pronto Keres vio una considerable mejora. “Después de mucho tiempo jugaba otra vez con soltura y sin inhibiciones”, estuvo siempre entre los primeros. De forma algo sorprendente el húngaro Barcza fue su competidor más peligroso. En el encuentro entre ambos, “pude ganar esta decisiva partida en buen estilo posicional, y el camino hacia la victoria final quedó entonces despejado”. Keres ganó con 14½ puntos sobre 19, superando a Szabo, Barcza, Taimanov y Geller, entre otros.

Segundo título soviético, Moscú 1950

Keres se sintió mucho más seguro en el XVIII Campeonato de la URSS en Moscú, que se disputó del 10 de noviembre al 12 de diciembre de 1950.

No obstante, el comienzo no fue promisorio, en las primeras ocho rondas solo consiguió el 50 %, fruto de un triunfo ante Geller y una derrota ante Alatorsev, con seis tablas jugadas sin mucha seguridad, como él mismo lo señaló.

A falta de nueve rondas estaba a dos puntos del líder, y allí todo cambió, “inicié de pronto una serie de triunfos […], donde todos mis planes eran coronados por el éxito”.

Hizo 6½ puntos en las siguientes 7 rondas. En la 14ª jornada alcanzó al puntero, y en la 15ª ronda se situó primero en solitario, con medio punto de ventaja sobre Lipnisky.

Veamos un extracto de una de sus victorias de esas rondas.

Paul Keres

Georgy Borisenko

18º Campeonato de la URSS Moscú (10), 1950

Keres comentó que es posible que, jugadas atrás, ambos maestros evaluaran esta posición con optimismo. Si lo desea, demuestre cómo Keres mostró que él estaba acertado.

Aquí está el desenlace de la partida, basada en comentarios de Keres y de este cronista:

Keres no se podía explicar las razones de estas rachas de triunfos y fracasos, aunque existan con cierta frecuencia también en torneos muy fuertes.

La “luna de miel” triunfal se frenó en la penúltima ronda, cuando cayó, tras desperdiciar una posición ventajosa ante Petrosian, que no estaba teniendo un buen torneo.

Antes de la última ronda Keres, Aronin y Tolush lideraban con 10½ puntos, seguidos de Lipnitsky con 10, más atrás estaban Smyslov, Konstantinopolsky, Alatorsev, Geller, Boleslavsky, Flohr., etc.

Keres jugó con negras contra Averbakh, la partida se suspendió en un final algo favorable para Keres. Para entonces, Tolush ya había entablado con Boleslavsky, y Aronin estaba algo mejor contra Borisenko.

En la reanudación, Aronin trató de quebrar infructuosamente la resistencia de Borisenko, pero tras 81 jugadas debió conformarse con las tablas.

Keres sí pudo imponerse a Averbakh y… “¡Después de un intervalo de tres años había conquistado otra vez el título de campeón soviético!”.

Tercer título soviético, Moscú 1950

Si el segundo título de Keres pudo considerarse algo devaluado, para los estándares de la URSS, porque no participaron el campeón mundial Botvinnik y su retador en 1951 David Bronstein, en el 19º Campeonato de la URSS, jugado en Moscú del 11 de noviembre al 14 de diciembre de 1951, sí estuvieron presentes, como también, además de Keres, Vassily Smyslov, Efim Geller, Mark Taimanov, Tigran Petrosian, Yury Averbakh, Salo Flohr, Igor Bondarevsky y otros, lo que lo convirtió en el campeonato soviético más fuerte hasta ese momento.

Keres comentó que jugó con más regularidad que en el anterior, pero el resultado final, nuevamente, solo estuvo claro en la última ronda, tras la que Keres resultó vencedor con 12 puntos sobre 17, Petrosian y Geller compartieron el segundo lugar con 11½ puntos, más atrás quedaron 4º Smyslov, 5º el campeón del mundo Botvinnik, y luego empatados Averbakh, Bronstein y Taimanov, etc.

Keres comenzó con 3 puntos sobre 4, no obstante, tras la 13ª ronda Botvinnik, Geller, Smyslov y Keres eran líderes con 8½ puntos, seguidos de Averbakh y Petrosian con 8.

En la 14ª ronda venció en un encuentro crucial a Smyslov, en un final de alfiles modélico, y el primer lugar pasó a estar compartido por Keres y Geller con 9½ puntos, seguidos de Petrosian con 9 y Smyslov, Botvinnik y Taimanov con 8½.

Luego jugó muy bien la fase decisiva del torneo, en la 15ª ronda venció en una bonita partida a Simagin. Como Geller derrotó a Lipnitsky, el primer lugar seguía compartido, Keres y Geller tenían 10½ puntos, seguidos de Petrosian con 10 y Smyslov con 9½.

Como en el año anterior Keres debió jugar en la penúltima ronda contra Petrosian, que ese año sí tenía chances de victoria, y “debido quizá a los tristes recuerdos de nuestra última partida, o también a la gran tensión nerviosa, el hecho es que mi posición empeoraba jugada tras jugada. Pronto me encontré con dos peones de menos y, además, sumamente apremiado por el reloj. Sin embargo, Petrosian no explotó debidamente, al parecer, sus probabilidades y logré salvarme en un final de torres con sólo un peón de menos, que entablé al día siguiente”.

Su competidor principal, Geller, cayó ante Bronstein, como Smyslov también había ganado su encuentro, antes de la última ronda Keres tenía solo medio punto de ventaja, en esta ocasión sobre Geller, Petrosian y Smyslov.

“Por segunda vez consecutiva me tocaba jugar en la última rueda el encuentro decisivo por el título de campeón. Mi adversario era el gran maestro Taimanov, con el cual jugué en esta oportunidad una de las partidas más emocionantes y arriesgadas de todo el torneo. Conseguí un ataque aniquilador contra la posición del rey enemigo, y a pesar de no haber sido llevado con la máxima precisión. alcanzó, sin embargo, para asegurarme el triunfo. El público exteriorizó tan impulsivamente su entusiasmo ante el desarrollo de las partidas decisivas que en los últimos minutos de juego debió proseguirse en otro salón”. Keres ganó con 12 puntos sobre 17, Petrosian y Geller compartieron, con 11½ puntos, el segundo lugar, más atrás finalizaron Smyslov y Botvinnik con 10 puntos, etc.

Keres destacó otro hecho, “Esta valiosa victoria, además de proporcionarme por tercera vez el codiciado título de campeón soviético, me demostró que había hecho grandes progresos cuando se trataba de partidas decisivas, factor éste de máxima importancia para todo jugador de torneos”.

Aquí pueden verse hermosas imágenes del 15º y 18º Campeonatos de la URSS, ganados por Keres, a través de la TV estoniana: https://www.meediateek.ee/en/film/view?id=3523&q=NSV+Liidu+malet%C5%A1empion

Si alguno tiene dificultades para reproducirlo, inténtenlo con el navegador Opera.

Gracias a Douglas Griffin, @dgriffinchess, por hallar y compartir esta joya.

Nuestra partida comentada es Keres vs. Taimanov, con comentarios extractados de El ajedrez como yo lo juego de Keres y Keres Move by move de este autor.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 5 de junio de 2024