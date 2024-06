Ajedrez por Zenón Franco: Carlsen triunfa en Noruega

Los seis participantes del torneo absoluto, que se enfrentaron a doble vuelta fueron: Magnus Carlsen (2.830), Fabiano Caruana (2.805), Hikaru Nakamura (2.794), Ding Liren (2.762), Praggnanandhaa Rameshbabu (2.747) y Alireza Firouzja (2.737).

La puntuación era de tres puntos por victoria, uno por empate, en este caso se disputaba una partida a ritmo Armagedón, el vencedor conseguía medio punto más. Las blancas tenían 10 minutos contra 7, las tablas implicaban una victoria negra.

Carlsen venció con 17½ puntos, fue seguido de: 2º Nakamura 15½, 3º Praggnanandhaa 14½, 4º Firouzja 13½, 5º Caruana 11½ y 6º Ding Liren 7.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paralelamente se disputó, por primera vez en Norway Chess, un torneo femenino de primer nivel. Los premios fueron iguales que el torneo principal. Ganó la campeona mundial Ju Wenjun (CHN, 2.559), con 19 puntos, seguida de 2ª Anna Muzychuk (UKR, 2.505), 16, 3ª Lei Tingjie (CHN, 2.548), 14½, 4ª Vaishali Rameshbabu (IND, 2.489), 12½, 5ª Koneru Humpy (IND, 2.545), 10 y Pia Cramling (SWE, 2.449), 8.

Magnus Carlsen

Hace poco Carlsen comentó que no sabía cuándo iba a jugar un torneo a ritmo clásico. El olvido de este torneo, para el que estaba comprometido, nos muestra, nuevamente, el poco interés que sigue teniendo el número 1 del mundo por este ritmo.

En una entrevista a The Indian Express, realizada antes del torneo, Carlsen comentó: “Espero ilusionado luchar contra los mejores jugadores del mundo. Jugué bastante el año pasado a ritmo clásico, aunque no lo había hecho por cierto tiempo, pero no muchas (partidas) fueron contra jugadores del máximo nivel, por lo que esto es bastante emocionante para mí. Probablemente no quiera jugar tan seguido como en el pasado, pero eso también hace que los eventos que juegue sean especiales. También siento curiosidad por ver cuál es mi nivel, porque en este momento no lo sé”.

Evaluación de Carlsen

Carlsen comenzó con una derrota temprana, aunque luego se fue afianzando y culminó ganando Elo, con su + 2 a ritmo clásico (tres victorias por una derrota y seis tablas).

Tras su victoria, Carlsen resumió así su juego: “Una buena actuación, no una actuación brillante para nada, pero sentí que fui bastante profesional por la forma en que conduje las últimas siete partidas”. Decidió jugar de forma muy sólida.Pesó la superioridad de Carlsen en el Armagedón. Con la puntuación “normal”, Carlsen y Nakamura hubieran empatado el primer lugar con 6 puntos sobre 10.

Sobre su gran resultado en el Armagedón dijo que pocas partidas fueron convincentes, parecería que ganarlas daba solo medio punto, que es un sexto de un triunfo en la partida clásica, “pero cuando las juntas, fue crucial para la finalización del torneo”.

Ding Liren

Ding Liren se enfermó y jugó poco y mal desde que se consagró como campeón del mundo. Antes del torneo realizó unas declaraciones infrecuentes en un campeón mundial de cualquier deporte a The Indian Express: “En el primer torneo que jugué [en 2024], en Wijk aan Zee, mi objetivo era el primer lugar, pero no terminó bien. No terminé entre los primeros siete [de 14] … también en el siguiente en Weissenhaus, finalicé en el último lugar. Ese fue un gran shock para mí, por lo que cambié de meta tras ello. Con respecto a Noruega es un desafío nuevo para mí. Hay muchos jugadores fuertes compitiendo en este torneo, Aun así, mi objetivo es no finalizar en el último lugar”.

Esa frase, que parecía un chiste, se tornó real, el campeón del mundo salió último.

Es llamativo el contraste con otra forma de encarar un reto exigente, Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, tras perder la final de la Euroliga de baloncesto ante el Panathinaikos, y tener que enfrentarse al Barcelona en las semifinales de los play-off de la liga española comentó “Tenemos dos opciones, llorar o ponerse en pie”.

Carlsen comentó meses atrás que alcanzar el título mundial destruyó deportivamente a Ding Liren. Cada actuación del campeón mundial hace temer que sea así.

Desarrollo del Torneo

Primera vuelta

Todas las partidas de las dos primeras rondas finalizaron en tablas, fue desilusionante que Ding Liren se conformara con empatar repitiendo jugadas, con las blancas, ante Carlsen en plena apertura. Ivan Sokolov comentó: “Sabemos que el mejor jugador del mundo es otro, pero (¡respetando su propio título!) esta no es la manera en que un ‘campeón del mundo’ debería ‘luchar”.

En la tercera ronda se definieron dos partidas, Caruana venció a Ding Liren tras una novedad en la jugada 15, que objetivamente no era tan fuerte, pero en la práctica sí. El campeón mundial no logró adaptarse a la nueva situación.

En la sensación de la ronda, el día en que Gukesh cumplía 18 años, su compatriota Praggnanandhaa, de la misma edad, derrotó a Carlsen inobjetablemente.

Según Nakamura esto se debió a que Carlsen juega de modo más arriesgado contra los jóvenes talentos que contra sus rivales “de la vieja guardia”.

Praggnanandhaa comentó: “Siento que tengo suficiente experiencia a este nivel que puedo derrotar a estos jugadores, pero debo jugar a mi nivel máximo y eso es lo que intento hacerlo. Creo que esa es la actitud”.

En la cuarta ronda Nakamura venció al entonces líder Praggnanandhaa, y, gracias al impulso de los 3 puntos por victoria, pasó a ocupar el primer lugar en solitario.

El segundo puesto pasó a manos de Firouzja, que venció con cierta facilidad a Ding Liren. El ganador comentó: “Normalmente estaría estar feliz tras ganar, pero por supuesto, él no está en su mejor nivel”, y deseó que el campeón mundial se recupere.

Carlsen venció a Caruana en un escenario tantas veces visto, se llegó a un final igualado que objetivamente debería terminar en tablas, aunque Carlsen no dejó de presionar. Para la computadora era tablas, pero ante el tablero eso no es tan importante, influye el cansancio y la incapacidad humana de calcular cosas que solo la computadora ve:

Fabiano Caruana

Magnus Carlsen

Norway Chess, Stavanger (7), 30.05.2024

¿Cómo jugaría usted? Aquí puede verse cómo finalizó: https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=IZMkBcS7FIi3SJxIaVyzbx4Y95AdQPQzgD4qriVhiTAK0Dp6nA1ENMzyQzyd54wK

Carlsen dijo que, inicialmente, no estaba descontento con las tablas, pero “con el transcurrir de la partida mi apetito también iba creciendo. Empecé a estar ambicioso; podía sentir que él estaba nervioso”, Carlsen pasó a estar tercero.

En la quinta ronda también se decidieron las tres partidas, Nakamura, en su tercera victoria consecutiva, venció a Ding Liren, que quedó peor con blancas desde la apertura.

Praggnanandhaa derrotó a Caruana en un final de caballos de dos peones contra uno. Caruana cometió un error decisivo en la jugada 66, es algo muy inusual, aunque la presión que ejerció Praggnanandhaa, en un “final tablas”, también influyó.

Carlsen venció a Firouzja en otro final objetivamente tablas, este de torres, en el que Firouzja entró voluntariamente en un final teórico de peones que es perdedor.

Nakamura culminó la primera vuelta primero, con 10 puntos, seguido de Carlsen con 9, Praggnanandhaa iba tercero con 8½ puntos.

Segunda vuelta

Carlsen se colocó en el primer puesto tras la ronda 6, al vencer a Ding Liren, que omitió un sencillo mate en dos jugadas.

Ding Liren comentó a Hindustan Times tras esta cuarta derrota consecutiva, “Consideré retirarme (del Norway Chess) […] Pero me quedé y continué jugando […] Ahora estoy en el último puesto […] Estoy aquí, pero es como si no estuviese. Esta es simplemente la peor versión de mí mismo”. Las otras dos partidas terminaron en tablas.

La partida más importante de la ronda 7, Nakamura vs. Carlsen enfrentaba al virtualmente 2 del mundo (posiblemente en la lista Elo del 1 de julio), con el número 1, pero no dio para mucho, Nakamura optó por repetir jugadas, aunque tuvo el consuelo de ganar el desempate, tomándose la revancha de la derrota en la primera vuelta, y Nakamura se colocó a medio punto de Carlsen. Fue por tiempo en un final tablas, con el empate hubiera ganado Carlsen, por jugar con las piezas negras.

“Una hermosa obra de arte”

Las partidas de la ronda 8 fueron muy luchadas, si bien todas terminaron en tablas. Como en los desempates Carlsen venció a Praggnanandhaa y Nakamura cayó ante Firouzja, Carlsen aumentó su ventaja sobre Nakamura a 1 punto.

Fue la 14ª victoria de Carlsen en los torneos de Noruega, a ritmo Armagedón en 15 partidas; a pesar del ritmo de juego Nakamura la llamó “una hermosa obra de arte”.

Magnus Carlsen

R. Praggnanandhaa

Norway Chess, Stavanger Armageddon (8), 04.06.2024

¿Cómo jugaría? Aquí puede verse el desenlace:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=i/nVMCedfFNYpyHAw0NYquOWhkZSPKQF8eHpCdQC39ZkNzeFRnlvNpF3sLuPC9vH

En la penúltima ronda las tres partidas terminaron en tablas, en los desempates Carlsen se impuso a Firouzja y. muy meritoriamente, Ding Liren derrotó a Nakamura.

Carlsen aumentó a 1½ puntos su ventaja sobre Nakamura a falta de una ronda.

En la jornada final Carlsen empató con Caruana y ganó el desempate, Nakamura debía ganar a Praggnanandhaa a ritmo clásico para igualar el primer lugar, pero fue tablas.

Es la sexta victoria de Carlsen en las 12 ediciones del Norway Chess.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 12 de junio de 2024