Fútbol de salón: “Copa de Oro”, desde mañana

El certamen de fútbol de salón contará con la participación de 16 clubes, que estarán distribuidos en dos series.

* Serie A: 29 de Setiembre, Fomento de Barrio Obrero, Cerro Corá, Zavalas Cué, Occidental, Independiente de Barrio Obrero, Atenas y San Alfonso.

* Serie B: Simón Bolívar, Sportivo José Meza, 12 de Junio, Atlético Tacumbú, Villeta FC, San Antonio, Artemios FC y Nuestra Señora de la Asunción.

Tanto San Alfonso como Villeta FC podrán participar en reemplazo de Capiatá FC y CUR, entidades que han solicitado permiso para no jugar el campeonato por este año.

Inauguración y partidos

La inauguración oficial del certamen se realizará mañana, en el Fomento de Barrio Obrero, donde el anfitrión recibirá al campeón vigente, el “29″.

Los demás juegos de la fecha inaugural: Occidental vs. Independiente, Cerro Corá vs. Zavalas Cué y Atenas vs. San Alfonso (Serie A); Nuestra Señora de la Asunción vs. Artemios, Bolívar vs. 12 de Junio, San Antonio vs. José Meza y Villeta vs. Atlético Tacumbú.