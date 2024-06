Fútbol de salón: Fomento derrota al campeón “29″

Los goles llegaron recién en la complementaria y Fomento se impuso por 2 a 1. El cuadro llegó primero a los dos goles, a través de Matías Martínez (9′) y del portero Ariel Fatecha (19′). Gilberto Caballero descontó (24′) para el team de la “V” Azulada.

En la C20, 29 de Setiembre se impuso por 1-0.

Actos inaugurales. Previamente al cotejo central se desarrolló la ceremonia protocolar.

Martín Ota, gerente deportivo de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, tuvo a su cargo el puntapié inicial, acompañado por los directivos Juan Gamarra, José Ortigoza y el titular del Fomento, Luis Balbuena.

Prosigue la fecha 1

Esta noche proseguirán los juegos correspondientes a la Primera Fecha.

Serie A: Occidental vs. Independiente de Barrio Obrero (Benjamín Aceval), Cerro Corá vs. Zavalas Cué (Lambaré) y Atenas vs. San Alfonso (La Inmaculada);

Serie B: Simón Bolívar vs. 12 de Junio (Bolívar), San Antonio vs. Sportivo José Meza (Ytororó), Villeta vs. Tacumbú (Villeta). El miércoles jugarán Nuestra Señora vs. Artemios (Bolívar).

Los juegos de la C20 se disputan a las 19:30 y de la Primera División a las 21:00.