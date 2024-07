Fútbol de salón: Vecinos y líderes del Grupo A

Los dos clubes del populoso barrio marchan con 5 puntos e igualaron en sendos cotejos de fútbol de salón disputados el viernes. Fomento empató 3-3 contra Atenas, mientras Independiente lo hizo enfrentando a Cerro Corá de Lambaré por la cuenta de 2-2.

El escolta de ambos, el campeón vigente, 29 de Setiembre se impuso en su visita a San Alfonso por 3-1. El jueves, Atlético Occidental le ganó 6-5 a Zavalas Cué.

* Clasificación: Independiente y Fomento de Barrio Obrero 5 puntos, 29 de Setiembre 4, Atenas 3, San Alfonso y Occidental 2, Cerro Corá 1, Zavalas Cué 0.

Grupo B, desde mañana

Mañana se disputarán tres partidos por el Grupo B: Villeta FC vs. Artemios, Simón Bolívar vs. Sportivo José Meza y Tacumbú vs. Nuestra Señora de la Asunción. La fecha se completará el miércoles, con el partido entre 12 de Junio y San Antonio.

* Clasificación: Simón Bolívar y Villeta FC 3 puntos, Atlético Tacumbú, Sportivo José Meza y San Antonio FC 2, Artemios FC y Nuestra Señora de la Asunción Club 1, 12 de Junio FBC 0.