Fútbol de salón: Continuidad de la 2ª fecha

Los partidos de fútbol de salón programados son: José Meza vs. 12 de Junio, en Ñemby; Artemios vs. Bolívar, en Escurra; Atlético Tacumbú vs. San Antonio, en Fomento, y Nuestra Señora de la Asunción vs. Villeta, en Bolívar.

* Resultados del viernes. En los partidos por el Grupo A, disputados el viernes, Fomento de Barrio Obrero goleó 8-3 a Atlético Occidental.

Por su parte, Independiente de Barrio Obrero también batió con facilidad 6-1 a Zavalas Cué.

El defensor del cetro, 29 de Setiembre, se impuso con lo justo 4-3 a Atenas y San Alfonso goleó 6-1 en su visita a Cerro Corá, en Lambaré. Ambos consiguieron su primer triunfo en el certamen.