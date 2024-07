Wimbledon abre sus puertas

El #1 mundial, el italiano Jannik Sinner, arrancará al final del día en la pista 1 ante el alemán Yannick Hanfmann. En categoría femenina Coco Gauff cerrará la jornada en la Central ante la también estadounidense Caroline Dolehide.

Carlitos, defensor del título y reciente ganador de Roland Garros, parte como gran favorito en el torneo (1-14 julio), con la leyenda Novak Djokovic recuperándose a marchas forzadas de su lesión para intentar tener la revancha ante el prodigio español.

Como el año pasado, el sorteo ha deparado que Djokovic y Alcaraz solo puedan enfrentarse en la final. El rendimiento del serbio es una incógnita. No ha jugado una final desde el Masters 2023, en noviembre, que ganó contra el italiano Jannik Sinner.

Además llega a Londres tras recuperarse a gran velocidad de una operación en el menisco derecho a la que se sometió hace tres semanas en París, tras lesionarse y no poder jugar los cuartos de Roland Garros.

“El simple hecho de que podría perderme Wimbledon no me convenía”, dijo. Una vez que ha decidido competir, no será solo “para probar” que es capaz de “ganar uno o dos partidos”.