Ajedrez por Zenón Franco: Caruana vence en Bucarest

Caruana finalizó con 5 puntos, los mismos que Praggnanandhaa Rameshbabu (IND, 2.747), Dommaraju Gukesh (IND, 2.763) y Alireza Firouzja (FRA, 2.737); en el desempate, un torneo a ritmo rapid entre los cuatro, Caruana ganó las tres partidas.

Los otros participantes fueron: Nepomniachtchi (RUS, 2.770), Nodirbek Abdusattorov (UZB, 2.766), Wesley So (USA, 2.757), Anish Giri (NED, 2.745), Maxime Vachier–Lagrave (FRA, 2.732) y Bogdan-Daniel Deac (ROU, 2.680).

Caruana revalidó su título de 2023, se recuperó admirablemente de una derrota en la última ronda del torneo, ante Giri. Tras imponerse en el desempate comentó: “Me siento bien en este momento, pero en general, por supuesto que fue un día bastante malo”, comentó, y añadió sonriendo, “Jugué de forma espantosa. Anish me castigó; jugué una mala partida, pero él jugó bien y ya ni siquiera pensaba en ganar el torneo”.

Desarrollo del torneo

En la primera jornada el desafiante de Ding Liren por el título mundial, Gukesh, volvió a jugar ajedrez clásico después de ganar el Candidatos de Toronto, lo hizo con victoria, ante el rumano de 22 años Deac, en una partida muy luchada, donde pudo pasar de todo.

En la otra partida decidida, Caruana quedó muy inferior ante Firouzja, el propio Caruana admitió que estaba “cerca de estar perdido”.

Alireza Firouzja

Fabiano Caruana

Superbet Classic Bucarest (1), 26.06.2024

Caruana no entendió por qué Firouzja no cerró el ala dama con 17.a4 para luego enrocar largo, jugar Tdg1, etc., prefirió 17.g5 hxg5 18.Axg5?, en vez de 18.Cxg5+ y 19.a4, siguió 18…b5! y finalmente, tras una compleja lucha, Caruana se llevó la victoria.

En la única partida de la ronda 2, Firouzja venció a Abdusattorov luego de que este cometiera un grave error de cálculo y pronto los dos peones de ventaja fueron decisivos.

Caruana jugó muy bien la primera fase de la partida ante So, incluso este estuvo a punto de abandonar más de una vez, pero como Caruana estaba pensando mucho, decidió seguir, hasta que Caruana desperdició la ventaja.

Un instructivo final de peones

En la ronda 3 todas las partidas finalizaron en empate, aunque Praggnanandhaa logró un final de peones ganado que no logró capitalizar.

Dommaraju Gukesh

Praggnanandhaa

Superbet Classic Bucarest (3), 28.06.2024

¿Cómo ganan las negras? Tómese su tiempo, no es nada sencillo, puede verse aquí:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=7YsrQSJs0ww1LbZtxoHpw67+9P6JdNG7PfRx3eiZ07NsszzAt32p4hFV6booTdh0

La importancia del ajedrez clásico

Garry Kasparov estuvo algunos días de visita. En la ronda 4 se unió a la transmisión oficial, allí mostró su apoyo al ajedrez clásico, “La preservación del ajedrez clásico, creo, es muy importante con el fin de ayudar a los jugadores para comprender todo su potencial, para resaltar lo que pueden hacer. La calidad es también un problema”.

Caruana toma el mando

Tras cuatro tablas en partidas anteriores entre ellos, Caruana venció a Deac. “Es un jugador estable”, comentó Caruana, y destacó que era un buen jugador posicional.

Es nuestra partida comentada, allí se puede ver por qué Caruana utilizó una idea novedosa en la Variante Saemisch de la Nimzoindia.

En la otra partida decidida Praggnanandhaa venció a Giri tras 80 jugadas, logró ventaja ganadora bastante pronto, aprovechando un error de Giri, luego la partida se complicó.

Caruana pasó a liderar el torneo en solitario con 3 puntos sobre 4, le seguían Gukesh y Praggnanandhaa con 2½.

En la ronda 5 nuevamente las cinco partidas terminaron en tablas, aunque hubo emoción y oportunidades perdidas. Praggnanandhaa no encontró el golpe decisivo ante So.

En Gukesh vs. Abdusattorov las blancas también tenían un recurso para lograr gran ventaja, ganando un peón, a posteriori puede parecer sencillo, aunque no era obvio.

En la única partida decidida de la ronda 6, Firouzja derrotó a So, logró ventaja en una Variante Saemisch contra la Nimzoindia, que en este torneo dio buen resultado a las blancas, y no dejó chances a So. Firouzja, con 3½ puntos, pasó a compartir el segundo lugar con Gukesh y Praggnanandhaa, tras el líder Caruana con 4.

Tablas tras oportunidades perdidas

Todas las partidas de la ronda 7 finalizaron en tablas si bien Caruana, ante Gukesh, y So, ante Abdusattorov, omitieron continuaciones ganadoras en apuro de tiempo.

Caruana comentó que su partida con Gukesh fue “muy compleja” y “muy tensa”, donde “Supongo que ninguno de los dos sabíamos a qué estábamos jugando”, si a tablas o a ganar. Tras la jugada 50 Gukesh tenía menos de un minuto y Caruana menos de tres, fue entonces cuando Caruana tuvo chances de ganar, pero no era sencillo, y no tenía tiempo.

Dommaraju Gukesh

Fabiano Caruana

Superbet Classic Bucarest (7), 03.07.2024

¿Cómo jugaría usted? Es muy difícil encontrar la secuencia más prometedora, aquí puede verse la continuación:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=G4a+FrG2Of3fuWVZ8TTkn/qFq6nWaw+KygzLJhuTn1OMbAvR4IqDa76it2e95BNr

Nuevamente terminaron en tablas las cinco partidas en la ronda 8, todas luchadas, la que duró más, 84 jugadas en casi seis horas, fue Abdusattorov vs. Deac, donde las blancas presionaron toda la partida, mientras que en Gukesh - Giri se vio una lucha teórica apasionante, Giri estaba muy bien preparado en una línea muy aguda de la Variante Saemisch de la Nimzoindia, si bien confesó no recordar sus análisis con precisión.

“Elegí una línea de lucha, no es que las blancas estén mejor, pero estoy jugando una estructura desequilibrada, tengo un peón de más en el centro, él tiene espacio con …d4, pero el peón de d4 es potencialmente algo débil”, comentó Caruana sobre su partida con Praggnanandhaa: sobre el resto añadió, “Tal vez no tuviera chances reales. Es un jugador muy estable, muy preciso”.

Última ronda

Caruana llegó a la última ronda con medio punto de ventaja sobre Firouzja, Gukesh y Praggnanandhaa; los duelos principales por el primer lugar eran Giri (3½) vs. Caruana (5), Praggnanandhaa (4½) vs. Firouzja (4½) y So (3½) vs. Gukesh (4½).

Teóricamente también podían compartir el primer lugar Nepomniachtchi (4), que se enfrentaba a Abdusattorov (3½) y Vachier-Lagrave (4), que tenía negras ante Deac (3).

So vs. Gukesh fue la primera partida en terminar, fue tablas, siguió el empate en Deac vs. Vachier-Lagrave.

Las otras tres partidas tuvieron mucha emoción, Nepomniachtchi empató con Gukesh en una partida muy compleja, con bonitos golpes tácticos que quedaron sin verse en el tablero.

Giri consiguió su única victoria del torneo, jugando muy bien ante Caruana, por lo que el ganador del duelo Praggnanandhaa vs. Firouzja hubiera ganado el torneo en solitario, ese parecía ser Firouzja, que logró una gran superioridad, pero Praggnanandhaa se defendió con tenacidad y logró salvar medio punto, llegándose al cuádruple empate en el primer lugar.

El 5º/7º puesto fue compartido por Anish Giri, Nepomniachtchi y Vachier-Lagrave con 4½ puntos, los dos últimos citados terminaron con todas las partidas empatadas, aunque no por no haber luchado e intentado ganar.

El 8º/9º lugar fue para So y Abdusattorov con 4 puntos y Deac cerró la tabla con 3½.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 10 de julio de 2024